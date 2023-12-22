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في التجربة "الأولى على مستوى العالم"... هل تشرّع هذه الدولة الكوكايين؟
منوعات
2023-12-22 | 07:32
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في التجربة "الأولى على مستوى العالم"... هل تشرّع هذه الدولة الكوكايين؟
في التجربة "الأولى على مستوى العالم"... هل تشرّع هذه الدولة الكوكايين؟
تدرس سويسرا ما يُعتقد أنه المخطط الأول من نوعه في العالم الذي يسمح ببيع الكوكايين بشكل قانوني للاستخدام الترفيهي في عاصمتها.
وقد دعم البرلمان هذا النهج الجذري تجاه الحرب على المخدرات - على الرغم من أنه لا يزال من الممكن حظره لأنه يتطلب تغيير القانون الوطني.
وتعيد سويسرا النظر في موقفها من الكوكايين بعد أن انتقد العديد من الخبراء الحظر الكامل باعتباره غير فعال، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
كما أن البلاد حاليًا في المراحل الأولى من تجربة البيع القانوني للقنب.
وقالت إيفا تشين، عضو مجلس برن من حزب اليسار البديل، والتي شاركت في رعاية الاقتراح: "لقد فشلت الحرب على المخدرات، وعلينا أن ننظر إلى أفكار جديدة... إن السيطرة والتقنين يمكن أن يكونا أفضل من مجرد القمع."
وتتمتع سويسرا بأحد أعلى مستويات تعاطي الكوكايين في أوروبا.
ووفقا لمستويات المخدرات غير المشروعة التي تم قياسها في مياه الصرف الصحي، ظهرت كل من زيورخ وبازل وجنيف في قائمة المدن العشر الأولى التي تستخدم الكوكايين في أوروبا.
كما تشهد مدن مثل برن زيادة في استخدام الكوكايين، في حين انخفضت أسعار الكوكايين إلى النصف في السنوات الخمس الفائتة، وفقا لمنظمة "إدمان سويسرا"، وهي منظمة غير حكومية.
وقال فرانك زوبيل، نائب مدير شركة "أديكشن سويسرا": "لدينا الكثير من الكوكايين في سويسرا في الوقت الحالي، بأرخص الأسعار وبأعلى جودة رأيناها على الإطلاق".
وأضاف: "يمكنك الحصول على جرعة من الكوكايين بحوالي 10 فرنكات هذه الأيام، وهو ليس أكثر بكثير من سعر الجعة".
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