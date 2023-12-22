منذ أكثر من قرن... هذا البلد يحتفظ برسائل موجهة الى سانتا كلوز: وهذا ما قاله الأطفال! (صور)

"عزيزي سانتا كلوز": يتلقى البريد السويدي آلاف الرسائل الموجهة إلى العملاق ذي اللحية البيضاء كل عام، ويرد عليها لكنه يحتفظ في الارشيف منذ أكثر من قرن بتلك التي تخرج عن المعتاد.

من خلال عناوين مثل "Lapland" أو "Reindeer Land" أو "Santa's Igloo"، يتلقى Postnord حوالى 16 ألف رسالة موجهة الى سانتا كلوز كل عام.

تم اختيار عدد قليل منها وضمها إلى أرشيفات متحف الشركة، وهي مجموعة من حوالى عشرة آلاف رسالة موجهة من العالم أجمع، يعود أقدمها الى سنوات 1890.

تقول كريستينا أولوفسدوتر رئيسة قسم الطوابع في PostNord، لوكالة فرانس برس من متحف البريد في ستوكهولم، إن "هذه الرسائل تصل من الولايات المتحدة وآسيا، وبعضها من تايوانط.

تتصدر أمنيات الأطفال، الألعاب والحيوانات الأليفة والكتب حتى لو كانت توقعات الأطفال في الماضي أكثر تواضعا.

واضافت المسؤولة "يمكن ان ترى انه في الرسائل القديمة، كان الاطفال يطلبون هدية او اثنتين. الآن باتت اللوائح أ"ول".

يتضمن عدد منها بأسلوب طفولي، أسئلة لسانتا كلوز.

وسألت طفلة في الستينيات "ما هو مشروبك المفضل لكي نعرف ماذا نحضر لك؟".

وتريد فتاة صغيرة تبلغ من العمر أربع سنوات أن تقول لسانتا كلوز إنها تعلمت كتابة اسمها وتضيف "آمل أن يكون حيوان الرنة الخاص بك في حالة جيدة".

الأطفال ليسوا الوحيدين الذين يكتبون، هذه السنة تم توجيه رسالة من تايوان من قبل شخص بالغ يبلغ من العمر 20 عاما.

فيكن كانتاركي - وكالة فرانس برس