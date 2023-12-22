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مقتل امرأة بعد سقوط شجرة عيد الميلاد في السوق الميلادي في هذا البلد! (فيديو)

منوعات
2023-12-22 | 12:26
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مقتل امرأة بعد سقوط شجرة عيد الميلاد في السوق الميلادي في هذا البلد! (فيديو)
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مقتل امرأة بعد سقوط شجرة عيد الميلاد في السوق الميلادي في هذا البلد! (فيديو)

مقتل امرأة بعد سقوط شجرة عيد الميلاد في السوق الميلادي في هذا البلد! (فيديو)

قُتلت امرأة وأصيب شخصان في بلجيكا بسبب سقوط شجرة عيد ميلاد كبيرة خلال طقس عاصف في بلدة أودينارد البلجيكية.

وأظهرت كاميرات المراقبة الشجرة المضاءة التي يبلغ ارتفاعها  20 متراً، وهي تميل ببطء لتقع بجوار سوق لعيد الميلاد في البلدة.

ويُذكر أن المرأة التي توفيت كانت تبلغ من العمر 63 عامًا. وأصيبت امرأتان من نفس البلدة بجروح طفيفة، وفقاً لموقع "ذا غارديان". 

وسيتم التحقيق لمعرفة ما إذا كانت الشجرة قد تم تأمينها بشكل صحيح وسينظر أيضًا في تأثير الطقس.

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