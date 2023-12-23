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الناس أكثر عرضة للخيانة في موسم الأعياد... وهذا هو السبب!

منوعات
2023-12-23 | 05:51
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الناس أكثر عرضة للخيانة في موسم الأعياد... وهذا هو السبب!
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الناس أكثر عرضة للخيانة في موسم الأعياد... وهذا هو السبب!

الناس أكثر عرضة للخيانة في موسم الأعياد... وهذا هو السبب!

مع حلول موسم الأعياد، يبدو أن بعض الناس يحتفلون بطرق مختلفة. 

ويكشف عالم النفس الإكلينيكي "شان بيكر سوريكلي" عن سبب الارتفاع الكبير في عدد الأشخاص الذين يخونون خلال فترة الأعياد - وما يعنيه ذلك حقًا.

وكشف بيكر سوريكلي مؤخرًا في بودكاست news.com.au " أن "الزنا خلال موسم الأعياد هو اتجاه يبدو أنه آخذ في الارتفاع."

ويقول بيكر سوريكلي إن هذا الاتجاه تهيمن عليه العلاقات في مكان العمل بشكل أساسي، ويرجع ذلك إلى حقيقة أننا، كبالغين عاملين، نقضي معظم وقتنا مع زملائنا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال خبير العلاقات المقيم في سيدني: "غالباً ما تحدث العلاقات في العمل، وهناك نسبة عالية من الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر بالفعل إلى علاقات طويلة الأمد... لذلك، على مدار العام... هناك توترات تتزايد، ويبدو الأمر كما لو أن هناك خيانات "تتزايد". قد يكون الناس معجبين بزملائهم، وقد يكون هناك نوع من المغازلة". 

ويقول بيكر سوريكلي إن بناء العلاقات المحصورة غالبًا ما يضع المقدمة لحالة متزايدة من الارتباط العاطفي أو الانجذاب الجسدي. وعندما تدخل العوامل الخارجية مثل التجمعات الاجتماعية خارج المكتب والكحول في الاعتبار، فإن الخيانة الزوجية تكاد تكون حتمية.

"حفلة عيد الميلاد هي مثل الزناد الذي يمكن أن ينفجر في هذا النوع من المواقف، مع الكحول وموسم الأعياد"، يشرح بيكر سوريكلي للمضيف أندرو باكلو.

وأضاف: "أنا لا أقول أنه إذا لم تكن لديك أي نية لخيانة شريكك، فإن حفلة عيد الميلاد في العمل تضعك في خطر أكبر للخيانة... ومع ذلك، وفقًا لخبرتي كطبيب نفسي إكلينيكي لمدة 18 عامًا، فإن الأمر يميل إلى الحدوث أكثر قليلاً في هذه الفترة."

وبعض البيانات الحديثة التي تم جمعها بواسطة Datingroo، وهو مجال مراجعة لمنصات المواعدة عبر الإنترنت مقره المملكة المتحدة، تكشف أيضًا أن موسم الأعياد يبدو وقتًا شائعًا للمتزوجين لتوسيع نطاق وصولهم.

وبحسب استطلاع شمل 1000 مستخدم، سجل 35% من النساء و31% من الرجال أنهم مارسوا علاقات جنسية غير مشروعة خلال فترة عيد الميلاد.

حتى أن تطبيق المواعدة Clover أفاد بأنه شهد زيادة بنسبة 300% في تسجيلات المستخدمين خلال شهر كانون الأول، بما في ذلك عدد كبير من الأشخاص الذين سجلوا أنهم كانوا على علاقة بالفعل.

وبالنظر إلى الأدلة، يؤكد بيكر سوريكلي أن هناك شعورًا باقيًا يحيط بفترة الأعياد يدعو أولئك الذين قاموا بالخيانة بالفعل، أو فكروا فيها بشدة، إلى الانخراط في نوع من الخيانة الزوجية.

"في كثير من الأحيان، عندما يخون الناس، لا يتعلق الأمر بالضرورة بشريكهم - وفي كثير من الأحيان لا يتعلق الأمر أبدًا بالشريك، بمعنى أنه ليس جيدًا أو جذابًا بما فيه الكفاية"، ويشرح قائلاً: "يتعلق الأمر غالبًا بما يشعر به الشخص في حياته الخاصة".

وتابع ان "في بعض الأحيان، لا يشعر الناس بالرضا في الحياة، وتلحق بهم رتابة العام. ومع رتابة الذهاب إلى منزل الأصهار، وعيد الميلاد وكل هذه الأشياء، يمكن أن يجد الناس أنفسهم يشعرون بعدم الرضا تمامًا، ويبحثون عن شيء يشعرهم بمزيد من الحيوية أو الإثارة."

ومع ذلك، يؤكد بيكر سوريكلي أن الخيانة ليست حلاً مناسبًا أبدًا لإثارة نوع من الإثارة، خاصة عندما تكون مخفية عن الشريك.
 

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