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أراد أن يكتشف إذا كان بابا نويل حقا موجود... خطة عبقرية لابن الـ9 سنوات ووالدته مصدومة!
منوعات
2023-12-23 | 06:39
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أراد أن يكتشف إذا كان بابا نويل حقا موجود... خطة عبقرية لابن الـ9 سنوات ووالدته مصدومة!
أراد أن يكتشف إذا كان بابا نويل حقا موجود... خطة عبقرية لابن الـ9 سنوات ووالدته مصدومة!
من المفترض أن يكون الأسبوع الذي يسبق عيد الميلاد مليئًا بالبهجة والإثارة لوصول بابا نويل. لكن طفلًا ماكرًا يبلغ من العمر تسع سنوات أراد اختبار السحر لمعرفة ما إذا كان هناك بالفعل شيء مثل سانتا كلوز.
وترك فضول الطفل الصغير والدته دوري في حالة من الذعر، كجزء من خطته الرئيسية في كشف الحقيقة حول سانتا، وهي "الهمس" بقائمة هدايا عيد الميلاد الخاصة به في غرفة فارغة، لمعرفة ما إذا كان الرجل الكبير يستطيع أن يسمعه، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
ورفض الطفل إخبار والدته بما هو موجود في القائمة، وأصر على أنه من أجل إكمال الاختبار الحقيقي، فإن سانتا فقط يمكنه سماع طلبه. وتعيش الأم حالة من الصدمة بسبب الخطة العبقرية.
وتوجهت الأم المذعورة إلى موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، لمشاركة محنتها. وقالت: "كنت أتوسل إلى ابني البالغ من العمر تسع سنوات أن يكتب قائمة أمنياته في عيد الميلاد، لكنه يرفض".
وأضافت: "لقد اعترف أخيرًا بأنه يجري تجربة لمعرفة ما إذا كان سانتا حقيقيًا. همس بقائمة أمنياته بصوت منخفض في غرفة فارغة لأن سانتا، ولا أحد غيره، يمكنه سماعها."
وهي الآن لا تعرف ماذا يريد، وقد أدى الموقف المضحك إلى توترها. وكتبت لاحقًا: "مهما كان الأمر يستحق، فهو لم يؤمن أبدًا بسانتا بقدر ما أستطيع أن أتذكر. لكنه الآن يريد *دليلًا* لدعم ادعائه."
ثم قالت: "يعتقد بعض الناس أنني أم سيئة لأنني لا أخبره أن سانتا ليس حقيقيًا فحسب. ويعتقد آخرون أنني بحاجة إلى تعزيز اعتقاده، وأعتقد أننا كآباء نحاول أن نفعل ما نعتقد أنه الأفضل لأطفالنا... أيًا كان الطريق، فهو بالنسبة لي يشجع تفكيره وأسلوبه العلمي."
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