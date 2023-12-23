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"قلت لأمي أنا لا أمارس الإباحية لكنني على علاقة مع رجل وامرأة"... طلبا من إشبينتهما أن تصبح حبيبتهما وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-23 | 07:12
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"قلت لأمي أنا لا أمارس الإباحية لكنني على علاقة مع رجل وامرأة"... طلبا من إشبينتهما أن تصبح حبيبتهما وهذه التفاصيل!
"قلت لأمي أنا لا أمارس الإباحية لكنني على علاقة مع رجل وامرأة"... طلبا من إشبينتهما أن تصبح حبيبتهما وهذه التفاصيل!
طلب زوجان من وصيفتهما أن تنتقل للعيش معهما وتصبح حبيبتهما.
وفي التفاصيل، كان الزوجان اللذان تعرفا على بعضهما عبر Tinder، أنجل، 27 عامًا، وتايلر، 29 عامًا، معًا لمدة أربع سنوات وكانا مخطوبين للزواج قبل أن يضيفا شخصًا ثالثًا إلى علاقة حبهما.
وعندما التقت أنجل بصديقتها الجديدة سام البالغة من العمر 24 عامًا في الكلية، "تطورت الأمور" بعد أن قبلتا بعضهما وأمضيتا الليل معًا.
وتقابل الثلاثي الأميركي بشكل متقطع قبل أن يطلب تايلر وأنجيل من سام أن تكون صديقتهما وصيفة الشرف في حفل زفافهما. الآن، أصبح أفراد العائلة، الذين ينامون جميعًا في سرير مزدوج، معًا لأكثر من عام ويخطط تايلر لخطبة سام أيضًا، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
وقالت أنجل: "الكثير من الناس محظوظون للعثور على شخص واحد يحبونه، لكننا محظوظون بما فيه الكفاية لأننا وجدنا اثنين".
وفي حديثها خلال برنامج Love Don't judge على يوتيوب، قالت أنجل :"في البداية كنت أشعر بالغيرة من رؤية تايلر وسام معًا لأنني كنت أفكر فقط في احتياجاتي - أنا وتايلر فقط أو أنا وسام فقط - لذلك كان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أراهم معًا."
وقالت سام: "في البداية كان الأمر صعبًا، وكان أهم شيء لدينا هو تعلم كيفية التواصل". وأضافت: "إنه أمر جنوني كيف تطورت صداقتنا إلى شيء غير متوقع على الإطلاق".
ويرى أفراد المجموعة أنهم ملتزمون بنفس القدر تجاه بعضهم البعض ويحبون مشاركة مقاطع الفيديو حول علاقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فقد واجهوا الحكم عندما علمت أسرهم بعلاقتهم.
وقالت سام: "كيف اكتشفت عائلتي ذلك؟، من خلال قناة تيك توك الخاصة بنا. في الواقع، اكتشفت عمتي الأمر أولاً وأرسلته إلى أمي وأخبرتها أنني كنت أقوم بعمل إباحي".
وأضافت: "لكنني قلت لأمي لا، أنا لا أمارس الإباحية، لكنني على علاقة مع رجل وامرأة".
وقال تايلر: "قبل أسبوع من الزفاف، اتصل بي ابن عمي وانسحب من حفل زفافي بسبب أسلوب حياتي. أمي لا تهتم وهي داعمة للغاية، اكتشف والدي ذلك وقال: "الرجل البالغ يستطيع أن يفعل ما يريد"... لكننا لم نعد نتحدث مع معظم أفراد العائلة الممتدة. وفيما يتعلق بالصراع عبر الإنترنت، فإننا نضحك فقط."
وفي معرض حديثها عن رد الفعل السلبي، قالت سام: "بعض التعليقات السلبية التي نتلقاها هي مثل "لا أستطيع الانتظار لفيديو الانفصال"، أو "هذه العلاقة لن تنجح أبدًا"...
وأضاف تايلر: "علاقتنا ممتازة - أوصي بها". "إنها ممتعة للغاية ورائعة."
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