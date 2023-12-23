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"العالم أصبح مكانًا أفضل بكثير في غيابك"... وداع "ناري" واتهامات صادمة: هكذا نعت والدتها بعد وفاتها!

"العالم أصبح مكانًا أفضل بكثير في غيابك"... وداع "ناري" واتهامات صادمة: هكذا نعت والدتها بعد وفاتها!



قررت "غايل هيكمان" الانتقام من والدتها، "ليندا ستال"، بطريقة فريدة من نوعها، حيث أدانتها وكشفت حقائق لاذعة في نعي صادم كتبته لها، وفق ما نقل موقع "



وفي التفاصيل، بعد وفاة والدتها، كتبت هيكمان أن الأخيرة أخضعتها لسنوات من الاعتداء الجسدي، اللفظي، العاطفي والجنسي، كما توصلت إلى خلاصة مفادها أن العالم أصبح مكانًا أفضل بكثير في غياب والدتها.



وأثار النعي ردود فعل ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت صحيفة "ويلكوكس" والتي نشرت النعي أولا، بإزالته عن موقعها وقدمت اعتذارًا، وانتقدت هيكمان إلغاء المنشور، وانتقدت موقف الصحيفة من حماية الأطفال واتهمتها بأنها تقوم بحماية المعتدين على الأطفال.



وتضمّن النعي تفاصيل عن حياة والدتها وتعذيبها لابنتها هيكمان، حيث أخبرت الأخيرة أن الوالدة ستال، تزوجت مرتين، وادعت أن زوجها الأول هو والد هيكمان البيولوجي.



وفجّرت هيكمان قنبلة مفادها أن زوج والدتها الثالث اعتدى جنسيا عليها، عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وبدلا من حماية ابنتها، اتهمت ستال ابنتها بمحاولة سرقة زوجها وانهالت عليها بالضرب المبرح.



وبعد طلاق آخر، تزوجت والدتها مرة رابعة، وقالت هيكمان إنه أثناء زواج ستال، كان هناك مجموعة متنوعة من الرجال البغيضين داخل وخارج منزلها.



ووصفت هيكمان والدتها بالأم القاسية، العنيفة والبغيضة، والتي أساءت جسديا، عقليا، عاطفيا، لفظيا وماليا إلى ابنتها، حيث قالت إنها في عام 2023، اكتشفت بشكل غير متوقع من هو والدها البيولوجي من خلال خدمة الحمض النووي الشهيرة عبر الإنترنت، بعد سنوات من خداع والدتها بشأن من كان والد ابنتها.



وعبّرت هيكمان عن أملها في إيجاد السلام الداخلي والتخلص من النتائج التي سببتها والدتها لصحتها النفسية، وتمنّت أن تكون والدتها قد وجدت السلام أيضًا. قررت "غايل هيكمان" الانتقام من والدتها، "ليندا ستال"، بطريقة فريدة من نوعها، حيث أدانتها وكشفت حقائق لاذعة في نعي صادم كتبته لها، وفق ما نقل موقع " دايلي ميل " الالكتروني.وفي التفاصيل، بعد وفاة والدتها، كتبت هيكمان أن الأخيرة أخضعتها لسنوات من الاعتداء الجسدي، اللفظي، العاطفي والجنسي، كما توصلت إلى خلاصة مفادها أن العالم أصبح مكانًا أفضل بكثير في غياب والدتها.وأثار النعي ردود فعل ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت صحيفة "ويلكوكس" والتي نشرت النعي أولا، بإزالته عن موقعها وقدمت اعتذارًا، وانتقدت هيكمان إلغاء المنشور، وانتقدت موقف الصحيفة من حماية الأطفال واتهمتها بأنها تقوم بحماية المعتدين على الأطفال.وتضمّن النعي تفاصيل عن حياة والدتها وتعذيبها لابنتها هيكمان، حيث أخبرت الأخيرة أن الوالدة ستال، تزوجت مرتين، وادعت أن زوجها الأول هو والد هيكمان البيولوجي.وفجّرت هيكمان قنبلة مفادها أن زوج والدتها الثالث اعتدى جنسيا عليها، عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وبدلا من حماية ابنتها، اتهمت ستال ابنتها بمحاولة سرقة زوجها وانهالت عليها بالضرب المبرح.وبعد طلاق آخر، تزوجت والدتها مرة رابعة، وقالت هيكمان إنه أثناء زواج ستال، كان هناك مجموعة متنوعة من الرجال البغيضين داخل وخارج منزلها.ووصفت هيكمان والدتها بالأم القاسية، العنيفة والبغيضة، والتي أساءت جسديا، عقليا، عاطفيا، لفظيا وماليا إلى ابنتها، حيث قالت إنها في عام 2023، اكتشفت بشكل غير متوقع من هو والدها البيولوجي من خلال خدمة الحمض النووي الشهيرة عبر الإنترنت، بعد سنوات من خداع والدتها بشأن من كان والد ابنتها.وعبّرت هيكمان عن أملها في إيجاد السلام الداخلي والتخلص من النتائج التي سببتها والدتها لصحتها النفسية، وتمنّت أن تكون والدتها قد وجدت السلام أيضًا.