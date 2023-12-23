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"اكتشفت أن زوجي الراحل كان يخونني"... ما فعلته مع عشيقته غريب وهذا ما طلبته منها الأخيرة!

"اكتشفت أن زوجي الراحل كان يخونني"... ما فعلته مع عشيقته غريب وهذا ما طلبته منها الأخيرة!



كشفت امرأة أن اكتشاف أن زوجها الراحل كان يخونها لمدة سبع سنوات قد أصابها بالصدمة.



ومع ذلك، لم يكن أي شيء كما يبدو تمامًا، حيث اعترفت الزوجة الحزينة أنه على الرغم من حبهما لبعضهما البعض، إلا أن زواجهما كان بعيدًا عن الكمال: "كنا على وشك الطلاق في وقت ما. ثم تحسنت الأمور... بشكل مثير للريبة. لذلك بعد فترة من الوقت، قمت ببعض التفتيش. لقد كان يخونني، لكنه لم يخبرني أبدًا. لكنني علمت أنه يعلم أنني كنت على علم".



واعترفت المرأة البالغة من العمر 49 عامًا، بأنها رغم علمها منذ 7 سنوات أن زوجها كان على علاقة مع امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا، إلا أنها لم تواجهه أبدًا بهذا الأمر، وقالت: "الآن توفي، ولم أشعر بأي ندم على ذلك أيضًا... إذا أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك مرة أخرى، فسوف أتبع نفس الطريق الذي سلكته بالضبط. ولست نادمة على أي خطوة قمت بها."



وأضافت: "بعد وفاته وجدت مذكراته وتمكنت من استعادة عنوانها. لقد أرسلت لها شيئًا خاصًا به، وعندما ذهبت لتفقد البريد بالأمس، وجدت رسالة منها. لم تقل صراحةً: "لقد كنت مع زوجك خلال العامين الفائتين"، لكنها طلبت مقابلتي".



وبما أن الاجتماع كان راسخًا في ذهنها، لم تكن الأرملة متأكدة مما يجب فعله لتحقيق الأفضل: "لقد كنت أتساءل طوال الصباح عن السبب خلف رغبتها باللقاء. لتشرح نفسها؟ للاعتذار؟ وفي كلتا الحالتين، أنا في سلام مع كل شيء. جزء مني يريد أن يتجاهلها فحسب، لكن الجزء الآخر مني فضولي حقًا. هل أتجاهله أم أذهب؟"



سارع قراء موقع Reddit إلى تقديم دعمهم، وحثها الكثيرون على الاستماع إلى شعورها الغريزي: "لا تنحني لتوقعات الآخرين. قال أحدهم: "استمعي إلى نفسك". وكان الزوجان، اللذان أنجبا ثلاثة أطفال معًا، قد احتفلا للتو بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزواجهما وكانا معًا لمدة 30 عامًا قبل زواجهما. وتوفي الزوج فجأة العام الفائت عن عمر يناهز 54 عامًا، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.ومع ذلك، لم يكن أي شيء كما يبدو تمامًا، حيث اعترفت الزوجة الحزينة أنه على الرغم من حبهما لبعضهما البعض، إلا أن زواجهما كان بعيدًا عن الكمال: "كنا على وشك الطلاق في وقت ما. ثم تحسنت الأمور... بشكل مثير للريبة. لذلك بعد فترة من الوقت، قمت ببعض التفتيش. لقد كان يخونني، لكنه لم يخبرني أبدًا. لكنني علمت أنه يعلم أنني كنت على علم".واعترفت المرأة البالغة من العمر 49 عامًا، بأنها رغم علمها منذ 7 سنوات أن زوجها كان على علاقة مع امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا، إلا أنها لم تواجهه أبدًا بهذا الأمر، وقالت: "الآن توفي، ولم أشعر بأي ندم على ذلك أيضًا... إذا أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك مرة أخرى، فسوف أتبع نفس الطريق الذي سلكته بالضبط. ولست نادمة على أي خطوة قمت بها."وأضافت: "بعد وفاته وجدت مذكراته وتمكنت من استعادة عنوانها. لقد أرسلت لها شيئًا خاصًا به، وعندما ذهبت لتفقد البريد بالأمس، وجدت رسالة منها. لم تقل صراحةً: "لقد كنت مع زوجك خلال العامين الفائتين"، لكنها طلبت مقابلتي".وبما أن الاجتماع كان راسخًا في ذهنها، لم تكن الأرملة متأكدة مما يجب فعله لتحقيق الأفضل: "لقد كنت أتساءل طوال الصباح عن السبب خلف رغبتها باللقاء. لتشرح نفسها؟ للاعتذار؟ وفي كلتا الحالتين، أنا في سلام مع كل شيء. جزء مني يريد أن يتجاهلها فحسب، لكن الجزء الآخر مني فضولي حقًا. هل أتجاهله أم أذهب؟"سارع قراء موقع Reddit إلى تقديم دعمهم، وحثها الكثيرون على الاستماع إلى شعورها الغريزي: "لا تنحني لتوقعات الآخرين. قال أحدهم: "استمعي إلى نفسك".