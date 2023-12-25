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بسبب خطأ في امتحان القبول الجامعي... طلاب يقاضون الحكومة!
منوعات
2023-12-25 | 11:49
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بسبب خطأ في امتحان القبول الجامعي... طلاب يقاضون الحكومة!
أفادت شبكة بي بي سي (BBC) بأن مجموعة من الطلاب الكوريين يقاضون الحكومة، مطالبين بتعويضات بقيمة 20 مليون وون (أو 15 ألف دولار) بعد أن انتهى امتحان القبول الجامعي قبل موعده بـ 90 ثانية.
ويُدعى الامتحان الجامعي في كوريا الجنوبية بـ "Suneung"، وهو امتحان طويل يستمر لثمان ساعات ويغطي مواضيع عدة. ويُعتبر من أصعب الامتحانات في العالم، حيث يحدد مستقبل الطلاب من حيث الدراسة الجامعية والفرص الوظيفية وحتى العلاقات المستقبلية.
وتجاوز عدد الطلاب الذين خضعوا للامتحان هذا العام نصف مليون، وتم الإعلان عن نتائجهم في الثامن من كانون الأول.
ووفقًا للشكوى التي قدمها 39 طالبًا على الأقل، دقّ الجرس مبكراً خلال امتحان اللغة الكورية في العاصمة سيول. وعلى الرغم من احتجاجات الطلاب، إلا أن المشرفون استمروا في جمع أوراق الإجابة.
وتم الاعتراف بالخطأ من قبل المشرفين قبل بداية الجلسة التالية، وتم منح الطلاب دقيقة ونصف خلال الفاصل الزمني لتعويض الوقت المفقود.
لكن، لم يتمكن الطلاب من تعديل إجاباتهم، وهو ما أثر على تركيزهم وجعل بعضهم يغادر الامتحان.
وفي هذا السياق، أكد المحامي كيم وو سوك، الذي يمثل الطلاب، أن الجهات التعليمية لم تعتذر. ونقلت الإذاعة العامة KBS عن مسؤولين أن المشرف المسؤول عن المركز الامتحاني قد أخطأ في قراءة الوقت.
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