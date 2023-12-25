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جعل أطفاله يتامى... جدال أدّى إلى قتله زوجته وهذا ما فعله بنفسه!

منوعات
2023-12-25 | 12:09
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جعل أطفاله يتامى... جدال أدّى إلى قتله زوجته وهذا ما فعله بنفسه!
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جعل أطفاله يتامى... جدال أدّى إلى قتله زوجته وهذا ما فعله بنفسه!

قتل رجل من ولاية بنسلفانيا الأميركية زوجته يوم الثلاثاء قبل أن يطلق النار على نفسه، تاركًا أطفاله الخمسة أيتامًا قبل خمسة أيام فقط من عيد الميلاد.
 
وكان بليز، 39 عامًا، وبروك رايا، 34 عامًا، يتجادلان حوالي الساعة السابعة مساءً في الطابق السفلي من منزلهم في غرينوود عندما أطلق النار من المسدس على زوجته، حسبما قال رئيس شرطة بلدة لوغان، ديف هوفر، لصحيفة ألتونا ميرور.
 
وقام بليز بإطلاق النار على رأس زوجته، ولم يمر وقت طويل حتى أقدم بليز على وضع حدٍ لحياته بنفس الطريقة.
 
ووفق موقع "نيويورك بوست"، كان الأطفال الأربعة الصغار في المنزل وقت وقوع الجريمة. وتم إبلاغ الشرطة عن الجريمة بعد عودة الابن الأكبر من عمله واكتشافه الواقعة، أي بعد نصف ساعة فقط من وقوع المأساة ليجد جثتي والديه، وفقًا لهوفر.

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