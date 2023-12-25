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وفاة رجل بعد أيام على موت زوجته وجنينها... واقعة مأساوية أفجعت العائلة والأصدقاء!

منوعات
2023-12-25 | 12:31
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وفاة رجل بعد أيام على موت زوجته وجنينها... واقعة مأساوية أفجعت العائلة والأصدقاء!
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وفاة رجل بعد أيام على موت زوجته وجنينها... واقعة مأساوية أفجعت العائلة والأصدقاء!

في حادث مروع هز أرجاء ولاية أريزونا الأميركية، توفي باركر ستوت بعد معاناة طويلة من إصابات تعرّض لها خلال حادث وقع في 20 كانون الأول، نتج عن تصادم سيارته بشاحنة تجارية بيضاء على الطريق السريع.
 
وكان باركر، 24 عامًا، متجهًا نحو المستشفى لتلقي العلاج بعد حريق أصاب جسده، وتأتي هذه المأساة بعد أيام قليلة من وفاة زوجته الشابة وابنهما الذي لم يولد بعد. كان الزوجان قد ذهبا إلى أريزونا لمشاركة أخبار الحمل مع العائلة.
 
ووفقًا للمعلومات، كان الزوجان يقودان على الطريق السريع حوالي الساعة 8:15 مساءً. وبينما كانا يحاولان التجاوز في منطقة مرور قانونية، تصادمت سيارتهما بشاحنة تجارية، مما أسفر عن وفاة الزوجة والطفل في أحشائها.
 
أما بالنسبة لباركر، فتم نقله إلى مركز أريزونا للحروق، ورغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذ حياته، لم يتمكن من التغلب على إصاباته.
 
وأكّدت أسرة وأصدقاء باركر أنه على الرغم من الحزن الكبير الذي ألم بهم، إلا أن الذكريات والأثار الجيدة التي تركها باركر ستظل خالدة في قلوب الجميع.
 

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