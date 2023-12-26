الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
صمت الحب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأنهر الجليدية الاستوائية الكولومبية على وشك الانقراض
منوعات
2023-12-26 | 01:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الأنهر الجليدية الاستوائية الكولومبية على وشك الانقراض
الأنهر الجليدية الاستوائية الكولومبية على وشك الانقراض
تحذّر الناشطة الكولومبية مارسيلا فرنانديس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، من أنّ الأنهر الجليدية الاستوائية التي باتت "ضحية للتغير المناخي" في كولومبيا "تحتضر".
من بين الأنهر الجليدية الأربعة عشرة التي كانت موجودة في كولومبيا بالأساس، لم يبق سوى ستة مؤلفة من أربعة براكين وجبلين مغطيين بالثلوج، على قول فرنانديس التي أسست منظمة "كومبريس بلانكاس" (القمم البيضاء) غير الحكومية قبل خمس سنوات.
وقد اختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" المرأة البالغة 33 عاماً، من بين أكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم بسبب نضالها الكبير لإنقاذ الأنهر الجليدية.
وتقول إنّ "الأنهر الجليدية التي تُعدّ ضحايا للتغير المناخي تحذّرنا من العواقب المرتقبة"، مضيفة "إنّ الأنهر الجليدية الكولومبية تحتضر (...) وخسارتها نهائية ولا يمكن تعويضها".
- كتلة عملاقة ستزول -
وتنقسم جبال الأنديس إلى ثلاث سلاسل جبلية على الأراضي الكولومبية، تحوي 17 بركاناً وقمماً يصل ارتفاعها إلى 5770 متراً.
ويشير نظام المعلومات البيئية الكولومبي (سياك)، إلى انّ البلاد تضمّ راهناً "ست مناطق جغرافية ذات غطاء جليدي موزّع على أربعة براكين وسلسلتين جبليتين مغطيتين بالثلوج".
وخسرت الأنهر الجليدية في كولومبيا 90% من مساحتها منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع اختفاء ثمانية جبال مغطاة بالثلوج. وانخفضت مساحة سطحها من 350 كيلومتراً مربعاً إلى 36,1 كيلومتراً مربعاً في العام 2019، بحسب "سياك".
وتتقلص الأنهر الجليدية في كولومبيا بمعدل "نحو كيلومتر مربع سنويا"، على قول الناشطة التي تشير إلى أنّ هذه الأنهر تغطي حالياً مساحة 33 كيلومترا مربعا.
وتقول فرنانديس "سُجّل في 16 أيلول حدث يبعث على القلق، إذ لم تعد الكتلة الجليدية الاستوائية الأكثر دراسةً في العالم وهي "كونيخيرا" (كان يصل ارتفاع الثلوج فيها إلى 4900 متر وهي جزء من نيفادو دي سانتا إيزابيل)، تُعدّ نهراً جليدياً.
وتضيف "إنّ هذه الكتلة العملاقة ستزول (...) قبل خمس سنوات مما نعتقد"، مشيرةً إلى أن الأنهر الجليدية الأخرى في البلاد "لا يزال أمامها ربما 25 عاماً" قبل أن تزول.
وتتابع "على عكس جبال الهيمالايا والألب والبيرينيه، تتمتع الأنهر الجليدية الاستوائية بروابط كثيرة مع البشر، إذ هي قريبة من مدننا ويمكن الوصول إليها"، كما أنها "أقدس ما لدينا"، في إشارة إلى علم نشأة الكون الخاص بالسكان الأصليين في سييرا نيفادا.
وتردف "لا يزال لدينا وقت كي لا نصبح الجيل الذي جلس مكتوف الأيادي في مواجهة أنهر جليدية على وشك الانقراض".
وعلى عكس بوليفيا وبيرو المجاورة اللتين تعتمدان بشكل كامل على المياه المتأتية من أنهارهما الجليدية، تعتمد كولومبيا بنسبة 70% على "باراموس"، وهي مستنقعات جبلية مرتفعة تشكل نظاماً ايكولوجياً مميزاً يقع تحت الأنهر الجليدية وفوق غابات الأنديس.
- "تتضور جوعاً" -
ومن خلال منظمتها غير الحكومية، تعمل فرنانديس على حماية "باراموس" التي تنظّم احتياطيات المياه والمهددة بالحرائق والأنشطة البشرية.
وتقول ان "علماء الجليد يشيرون إلى أن النهر الجليدي يتغذى على الثلج، لذا طرأ لي فوراً أن ما يحدث للأنهر الجليدية هو أنها تتضور جوعاً".
وتُقدِم المنظمة غير الحكومية على زراعة الاسبليتيا، وهو نبات ذو أوراق سميكة وجذع يحتفظ بشكل طبيعي بالمياه المتأتية من السحب والضباب، في "باراموس"، مما يساعد في الحفاظ على درجات حرارة منخفضة وتنظيم تدفق المياه.
وتشير فرنانديس إلى أنّ "التفكير والحلم بأننا قادرون بصورة سريعة على إنتاج الثلوج بفضل استعادة المستنقعات، ليس واقعياً قط".
وبحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، يُتوقَّع أن يكون عام 2023 الأكثر حرّاً على الإطلاق، بسبب استخدام الوقود الأحفوري الذي يشكل تهديدا لهذه القمم الجليدية التي تمثل 75% من المياه العذبة في العالم.
ويؤدي ذوبان الأنهر الجليدية إلى رفع مستويات البحار كما يؤثر على توافر المياه العذبة للاستخدام المنزلي وري النباتات واستمرار الحيوانات.
وتشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي، في تقريرها للعام 2022، إلى أنّ "تسارع ظاهرة الاحترار المناخي يؤدي إلى خفض الأنهر الجليدية الاستوائية بمعدل لم نشهده منذ منتصف العصر الجليدي الصغير" (القرن السابع عشر)، وهو ما له "تأثير مباشر" على إمدادات المياه في منطقة الأنديس.
آخر الأخبار
منوعات
الجليدية
الاستوائية
الكولومبية
الانقراض
التالي
إعادة استخدام النفايات تبرز في أعمال فنية يحتضنها معرض في باريس
وائل الدحدوح: صوت الصحافة الصامدة في غزة يُكرم بجائزة "السرايا الحمراء لصحافة السلام 2023" (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-23
"بوا نوي" مهددة بالانقراض ومعزولة في صندوق إسمنتي... اليكم قصة الغوريلا الأكثر وحدة في العالم!
منوعات
2023-12-23
"بوا نوي" مهددة بالانقراض ومعزولة في صندوق إسمنتي... اليكم قصة الغوريلا الأكثر وحدة في العالم!
0
أخبار لبنان
2023-12-23
حمية: تعزيل وتنظيف وتصحيح مجاري مياه الأنهر وفقاً للقانون ٢٢١ للعام ٢٠٠٠ يقع ضمن صلاحيات وزارة الطاقة والمياه
أخبار لبنان
2023-12-23
حمية: تعزيل وتنظيف وتصحيح مجاري مياه الأنهر وفقاً للقانون ٢٢١ للعام ٢٠٠٠ يقع ضمن صلاحيات وزارة الطاقة والمياه
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-25
مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت بنسبة 56 في المئة في نصف قرن
علوم وتكنولوجيا
2023-11-25
مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت بنسبة 56 في المئة في نصف قرن
0
منوعات
2023-10-11
انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!
منوعات
2023-10-11
انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:05
كادت أن تفقد قدميها في حادث مروع...وهكذا وقفت ابنة الـ 7 سنوات على المسرح من جديد!
منوعات
15:05
كادت أن تفقد قدميها في حادث مروع...وهكذا وقفت ابنة الـ 7 سنوات على المسرح من جديد!
0
منوعات
12:52
فقدت التنفس وتوقف قلبها لأكثر من 14 دقيقة...هذا ما فعله زوجها وما حصل معها كان "معجزة"!
منوعات
12:52
فقدت التنفس وتوقف قلبها لأكثر من 14 دقيقة...هذا ما فعله زوجها وما حصل معها كان "معجزة"!
0
منوعات
12:25
لحظات مرعبة عاشها رواد أحد المطاعم في عيد الميلاد...هجوم مسلّح وجريمة مروعة! (فيديو)
منوعات
12:25
لحظات مرعبة عاشها رواد أحد المطاعم في عيد الميلاد...هجوم مسلّح وجريمة مروعة! (فيديو)
0
منوعات
10:37
ابنة الـ 22 سنة قُتلت في ليلة عيد الميلاد بطريقة مأساوية...وهذا ما كشفته والدتها!
منوعات
10:37
ابنة الـ 22 سنة قُتلت في ليلة عيد الميلاد بطريقة مأساوية...وهذا ما كشفته والدتها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-25
جعل أطفاله يتامى... جدال أدّى إلى قتله زوجته وهذا ما فعله بنفسه!
منوعات
2023-12-25
جعل أطفاله يتامى... جدال أدّى إلى قتله زوجته وهذا ما فعله بنفسه!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في جبهة جنوب لبنان: غارات طالت قرى العمق بعيداً عن الحدود رد عليها حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في جبهة جنوب لبنان: غارات طالت قرى العمق بعيداً عن الحدود رد عليها حزب الله
0
منوعات
15:05
كادت أن تفقد قدميها في حادث مروع...وهكذا وقفت ابنة الـ 7 سنوات على المسرح من جديد!
منوعات
15:05
كادت أن تفقد قدميها في حادث مروع...وهكذا وقفت ابنة الـ 7 سنوات على المسرح من جديد!
0
اخبار البرامج
2023-12-23
"ودّعني في احدى الليالي"... زوجة غبريال يمين تروي ما حصل معها خلال زيارتها مار شربل: غابي مش موجوع! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-12-23
"ودّعني في احدى الليالي"... زوجة غبريال يمين تروي ما حصل معها خلال زيارتها مار شربل: غابي مش موجوع! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تل أبيب ترسل وزير الشؤون الإستراتيجية إلى واشنطن… حرب غزة ذات أفق مسدود
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تل أبيب ترسل وزير الشؤون الإستراتيجية إلى واشنطن… حرب غزة ذات أفق مسدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كرة السلة الاميركية عاشت يوما ماراثونياً والسبب عيد الميلاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كرة السلة الاميركية عاشت يوما ماراثونياً والسبب عيد الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شبكة جديدة لتزوير الشهادات للعراقيين والقضاء يتخاذل في ملف الموظفين والرشاوى
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شبكة جديدة لتزوير الشهادات للعراقيين والقضاء يتخاذل في ملف الموظفين والرشاوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بكركي تتوسط بين المدارس الكاثوليكية وأساتذتها فهل يُلغى الإضراب المفتوح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بكركي تتوسط بين المدارس الكاثوليكية وأساتذتها فهل يُلغى الإضراب المفتوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هذه قصة المسيحيين الفلسطينيين تاريخيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هذه قصة المسيحيين الفلسطينيين تاريخيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حرب غزة أمام أفق مسدود
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حرب غزة أمام أفق مسدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
من لبنان الى فلسطين رسالة حب في عيد الميلاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
من لبنان الى فلسطين رسالة حب في عيد الميلاد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
كيف يمكن أن يتصاعد موقف دول المنطقة بضوء التوتر الإيراني الأميركي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
كيف يمكن أن يتصاعد موقف دول المنطقة بضوء التوتر الإيراني الأميركي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ايران مستهدفة في العراق وسوريا.. مِن مَن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ايران مستهدفة في العراق وسوريا.. مِن مَن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:04
هذه أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:04
هذه أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
09:28
الأبيض أصدر قرارا برفع تعرفتي غسيل الكلى والدم: واقفون إلى جانب المريض
أخبار لبنان
09:28
الأبيض أصدر قرارا برفع تعرفتي غسيل الكلى والدم: واقفون إلى جانب المريض
3
فنّ
06:06
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها فادي الهاشم: "هو البطل" (فيديو)
فنّ
06:06
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها فادي الهاشم: "هو البطل" (فيديو)
4
فنّ
06:35
ميريام فارس في صور عائلية غريبة بعيد الميلاد... أخفت وجوه الجميع إلا وجهها
فنّ
06:35
ميريام فارس في صور عائلية غريبة بعيد الميلاد... أخفت وجوه الجميع إلا وجهها
5
منوعات
05:51
مشاجرة عائلية هائلة... والسبب: هدايا عيد الميلاد؟!
منوعات
05:51
مشاجرة عائلية هائلة... والسبب: هدايا عيد الميلاد؟!
6
حال الطقس
00:30
لا منخفضات جوية قبل رأس السنة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:30
لا منخفضات جوية قبل رأس السنة... هذه تفاصيل الطقس
7
آخر الأخبار
17:18
معلومات الـLBCI: وقوع خمس إصابات بينهم شهداء وجرحى وذلك في الغارة التي شُنّت على بنت جبيل والتي استهدفت منزلًا
آخر الأخبار
17:18
معلومات الـLBCI: وقوع خمس إصابات بينهم شهداء وجرحى وذلك في الغارة التي شُنّت على بنت جبيل والتي استهدفت منزلًا
8
فنّ
07:06
"الزوجة تغنّي أيضاً"... فيديو كوليت زوجة عاصي الحلاني تؤدّي "ليلة عيد"
فنّ
07:06
"الزوجة تغنّي أيضاً"... فيديو كوليت زوجة عاصي الحلاني تؤدّي "ليلة عيد"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More