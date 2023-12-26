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فقدت التنفس وتوقف قلبها لأكثر من 14 دقيقة...هذا ما فعله زوجها وما حصل معها كان "معجزة"!

منوعات
2023-12-26 | 12:52
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فقدت التنفس وتوقف قلبها لأكثر من 14 دقيقة...هذا ما فعله زوجها وما حصل معها كان &quot;معجزة&quot;!
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فقدت التنفس وتوقف قلبها لأكثر من 14 دقيقة...هذا ما فعله زوجها وما حصل معها كان "معجزة"!

فقدت التنفس وتوقف قلبها لأكثر من 14 دقيقة...هذا ما فعله زوجها وما حصل معها كان "معجزة"!

تم إنقاذ حياة أم بعد أن استيقظ زوجها ليجدها لا تتنفس، بحسب موقع "ذا صن".

وأصيبت جينا جود، 32 عامًا، بسكتة قلبية وتوقف قلبها لمدة 14 دقيقة أثناء قيام زوجها روس بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها.

وبعد يوم كامل من الاستمتاع بأول يوم عيد ميلاد لهما في المنزل مع طفلهما تشارلي، البالغ من العمر الآن عامين، ذهبا جينا وروس إلى السرير، مرهقين.

ولكن بعد ساعات قليلة، استيقظ روس، وشعر أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام، حيث توقفت جينا عن التنفس. فحاول هزّها وايقاظها، لكنها لم تستجيب، فعلم حينها أن قلبها كان قد توقف.

وفي هذه الأثناء، اتصل الزوج بالإسعاف، واستمر بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي ليجعلها تتنفس من جديد.

وقال روس: "كانت تلك أطول 14 دقيقة في حياتي، حيث رأيت جينا تتشنج وتسعل دمًا. وعلى الرغم من أنني لم أتمكن من إعادة تنفس جينا من جديد، عن طريق ضخ الدم حول جسدها، قيل لي إنني أنقذت حياتها عن طريق الحفاظ على الأكسجين الطازج إلى دماغها."

واضطر المسعفون إلى استخدام جهاز إزالة الرجفان مرتين لإعادة قلب جينا للعمل من جديد، قبل نقلها إلى سيارة الإسعاف.

ووصف الأطباء نجاة جينا بأنها "معجزة".

وقالت جينا: "إن فرص البقاء على قيد الحياة بعد توقف القلب لمدة 14 دقيقة هي 4% فقط. وبالنسبة لي، فإن عدم تعرضي لأي تلف في الدماغ، كان يمكن أن يقلل فرص البقاء على قيد الحياة. ولو استيقظ روس بعد بضع دقائق فقط، ولو أوقف الإنعاش القلبي الرئوي كنت الآن ميتة."

ويُذكر أنه لم يتم معرفة سبب السكتة القلبية التي تعرضت لها جينا.

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