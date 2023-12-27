هكذا أنقذت عيد الميلاد... كلبة بوليسية تعثر على طفل مفقود!

في قصة تبرز دور الحيوانات في خدمة المجتمع، ساعدت كلبة بوليسية انضمت حديثًا إلى مكتب العمدة في مقاطعة أمهيرست، في إنقاذ طفل مفقود في ساعات الصباح الأولى من عيد الميلاد.

ووفقًا لما ذكره مكتب الشريف، تلقت الشرطة بلاغًا من عائلة تفيد بفقدان ابنها الصغير، حيث لم تتمكن من تحديد مكانه. وعلى الفور، استجاب رقيب من الفريق مع الكلبة من نوع المؤشر الألماني قصير الشعر، تُدعى "ماكسا".

وقالت الشرطة في تصريحات المكتب: "لدى وصولها إلى الموقع، استطاعت "ماكسا" التعرف على رائحة الطفل المفقود وتتبعها، حتى وصل العناصر إلى منطقة غابية قريبة، حيث تم العثور على الطفل سالمًا وبصحة جيدة".

ولا تزال "ماكسا"، التي انضمت لفريق العمدة في تشرين الأول الفائت، تتلقى التقدير والإشادة لدورها البارز في المساعدة على إنقاذ الأرواح وتوفير الأمان للمجتمع.

ويُذكر أن المكتب قد أكد سابقًا أن "ماكسا" ومدربها معتمدين في مجالات الكشف عن المخدرات والبحث عن المفقودين والتتبع.