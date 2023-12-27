عارضة أزياء برازيلية تثير الجدل... قُبض عليها عارية الصدر مع كلبها! (صور)

أفادت تقارير رسمية أن عارضة أزياء برازيلية أضرت بالنظام القانوني في بلادها بعد أن ألقي القبض عليها في أيار بينما كانت تسير مع كلبها عارية الصدر على الطريق في مدينة باليريو كامبوريو الساحلية في جنوب البرازيل.

وتنتقد كارولين فيرنر، 37 عاما، قانون منح الدستور البرازيلي النساء نفس الحريات التي يتمتع بها الرجال، الذين لديهم الحرية في السير بلا قميص في الأماكن العامة، وفقًا للمعلومات.

وقالت فيرنر: "لسوء الحظ في بلدي، على الرغم من أن الدستور يضمن المساواة بين الجنسين، فإن هذا لا يحدث عمليًا، لا أستطيع أن أتمتع بنفس الحرية وأشعر أنني مجبرة على القيام بذلك بسبب هذا النظام والتفسير القمعي للقانون".

وأضافت: "ما ينبغي أن يكون طبيعياً لكلا الجنسين ينتهي إلى حرمان أحدهما منه بطريقة تعسفية وقمعية"، بحسب موقع " نيويورك بوست ".

وأوضحت فيرنر أنها قررت خلع قميصها أثناء اصطحاب كلابها إلى المنزل بعد يوم طويل على الشاطئ، عندما اقترب منها مجموعة من الضباط الذين قبضوا عليها، ووضعوها في شاحنة وأخذوها إلى مركز الشرطة حيث تم إعطاؤها قميص لتغطية نفسها.