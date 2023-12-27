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"لا يمر يوم من دون أن أشعر فيه بالندم".... طلبت من أولادها الزحف تحت قطار متحرك وهذا ما حلّ بهم!

"لا يمر يوم من دون أن أشعر فيه بالندم".... طلبت من أولادها الزحف تحت قطار متحرك وهذا ما حلّ بهم!





وقالت الشرطة إنه تم القاء القبض على جوي فرانسيس كولينز في كانون الأول 2018 في فريسنو بولاية كاليفورنيا، ووجهت إليها تهمة إساءة معاملة الأطفال بعد أن طلبت من ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات الزحف تحت القطار حتى يتمكنوا من ركوب الحافلة على الجانب الآخر من المحطة.



كما قالت الشرطة إن الفتاة، جويانا هاريس، توفيت بعد لحظات، بعد أن تبعت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات، الذي كان يزحف للتو تحت القطار، والذي أصيب بجروح، وفق ما نقل موقع



وتشير سجلات المحكمة إلى أن كولينز أدينت بتهمتين تتعلقان بإساءة معاملة الأطفال وتعريضهم للخطر في تشرين الأول، وتم الحكم عليها يوم الثلاثاء الفائت.



وعند النطق بالحكم، توسلت كولينز إلى القاضي، على أمل تجنب عقوبة السجن، حسبما ذكرت KFSN.



وقالت كولينز: "لا يمر يوم من دون أن أندم فيه على أي شيء من الذي ارتكبته، وأطلب رحمتك حتى لا أضطر إلى الذهاب إلى السجن".



وأفاد المنفذ أن نجل كولينز موجود لدى أجداده.



وفي وقت اعتقالها، زعمت شرطة فريسنو أن كولينز طلبت من ابنتها "الإسراع" عند الزحف تحت القطار.

حُكم على والدة الفتاة التي توفيت أثناء محاولتها الزحف تحت قطار خامل بدأ يتحرك، بالسجن لمدة ست سنوات، وفقًا لسجلات المحكمة.وقالت الشرطة إنه تم القاء القبض على جوي فرانسيس كولينز في كانون الأول 2018 في فريسنو بولاية كاليفورنيا، ووجهت إليها تهمة إساءة معاملة الأطفال بعد أن طلبت من ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات الزحف تحت القطار حتى يتمكنوا من ركوب الحافلة على الجانب الآخر من المحطة.كما قالت الشرطة إن الفتاة، جويانا هاريس، توفيت بعد لحظات، بعد أن تبعت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات، الذي كان يزحف للتو تحت القطار، والذي أصيب بجروح، وفق ما نقل موقع PEOPLE وتشير سجلات المحكمة إلى أن كولينز أدينت بتهمتين تتعلقان بإساءة معاملة الأطفال وتعريضهم للخطر في تشرين الأول، وتم الحكم عليها يوم الثلاثاء الفائت.وعند النطق بالحكم، توسلت كولينز إلى القاضي، على أمل تجنب عقوبة السجن، حسبما ذكرت KFSN.وقالت كولينز: "لا يمر يوم من دون أن أندم فيه على أي شيء من الذي ارتكبته، وأطلب رحمتك حتى لا أضطر إلى الذهاب إلى السجن".وأفاد المنفذ أن نجل كولينز موجود لدى أجداده.وفي وقت اعتقالها، زعمت شرطة فريسنو أن كولينز طلبت من ابنتها "الإسراع" عند الزحف تحت القطار.