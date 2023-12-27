أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)

شعرت أم من ولاية بنسلفانيا الأميركية بالرعب بعدما كشفت أن رجلاً غريباً اقتحم منزلها أربع مرات منذ شهر أيلول الفائت لمشاهدة ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات وهي نائمة.

ووقعت الحادثة في المرة الأخيرة عشية عيد الميلاد، عندما التقطت كاميرا مراقبة الرجل وهو ينزلق عبر الباب الخلفي ويمشي في مطبخ السيدة المذكورة.

ووفق موقع " نيويورك بوست "، قالت تيفاني زابارا: "إن هذا الرجل يأتي ويجري محادثات مع ابنتي".

وتابعت: "إنه يتجه مباشرة إلى غرفة نوم ابنتي في الطابق العلوي ويراقبها أثناء نومها".

وأعلنت إدارة شرطة كوتسفيل أنها تقوم بالتحقيق في عمليات الاقتحام ونشرت صورًا للمشتبه به على وسائل التواصل الاجتماعي.