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اتصلت بالشرطة بسبب تعرضها للعنف المنزلي... ما فعله بها أحد العناصر الأمنية أمام ابنتها لا يُصدق!

منوعات
2023-12-27 | 09:39
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اتصلت بالشرطة بسبب تعرضها للعنف المنزلي... ما فعله بها أحد العناصر الأمنية أمام ابنتها لا يُصدق!
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اتصلت بالشرطة بسبب تعرضها للعنف المنزلي... ما فعله بها أحد العناصر الأمنية أمام ابنتها لا يُصدق!

اتصلت بالشرطة بسبب تعرضها للعنف المنزلي... ما فعله بها أحد العناصر الأمنية أمام ابنتها لا يُصدق!

قُتلت امرأة، من أصحاب البشرة الداكنة، تبلغ من العمر 27 عامًا بالرصاص بعد اتصالها بالشرطة للإبلاغ عن عنف منزلي، وقد رفعت عائلتها الآن دعوى بقيمة 30 مليون دولار ضد مقاطعة لوس أنجلوس وإدارة الشريف تزعم فيها القتل غير المشروع وانتهاكات الحقوق المدنية.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنه في 4 كانون الأول، استجاب نواب إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس لمكالمة 911 في شقة في لانكستر في حوالي الساعة 6 مساءً.

وقالت الشرطة إن نياني فينلايسون طلبت المساعدة لأن الرجل الذي كان معها رفض مغادرة الشقة، حسبما ذكرت قناة فوكس 11.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس في البيان: "عندما وصل النواب المستجيبون إلى مكان الحادث، شاهدوا اضطرابًا منزليًا بين ذكر وأنثى".

وقال بيان شرطة لوس أنجلوس: "كانت الأنثى مسلحة بسكين مطبخ كبير... وجهت الأنثى تهديدات لفظية تشير إلى أنها ستؤذي الذكر بالسكين. وعندما اقتربت الأنثى من الذكر بالسكين، قام أحد النواب بإطلاق النار.
 
وجاء في البيان أن "نائبا واحدا فقط شارك في إطلاق النار وتم العثور على سكين في مكان الحادث".

وتم نقل فينلايسون إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها لدى وصولها.

وتم التعرف على النائب تاي شيلتون على أنه النائب الذي أطلق النار على فينلايسون وقتلها، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

ويوم الأربعاء الفائت، قدم المحامي براد غيج، محامي عائلة فينلايسون، دعوى ضد مقاطعة لوس أنجلوس وإدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس – تمهيدًا لرفع دعوى قضائية، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس الفائت، قال غيج: "لقد حصلت نياني على سكين لمحاولة حماية نفسها من هذا الرجل المتهم بمهاجمتها"، حسبما ذكرت صحيفة أنتيلوب فالي برس.

والادعاء، الذي استعرضته مجلة PEOPLE، يزعم أن فينلايسون اتصلت برقم 911 لأن الرجل كان يخنقها ويؤذي ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات. 

"بعد إطلاق النار، أخبر الرجل النواب أنه لا يوجد سبب يدعوهم لإطلاق النار على نيانا. الإجابة؟"، وفق الادعاء.

وقال: "بينما قد يعتقد البعض أن "الرجل" حصل على ما يستحقه، لا يُسمح للنواب بقتل النساء من دون داع، ولا يُسمح لهم بالمشاركة في العدالة الأهلية... لا احد فوق القانون."

في المطالبة، يذكر غيج أن "هذه ليست جريمة القتل الأولى للنائب شيلتون. ومع ذلك فهو لا يزال عضوًا في إدارة الشريف من دون عقوبة معروفة.

وبحسب الادعاء، كانت فينلايسون "تجلس على الأرض، ولا تهدد أحداً عندما فتح النواب النار من خلف باب زجاجي، وأطلقوا النار عليها في ظهرها أربع مرات."

وأضاف: "لم تمت نياني على الفور. طلبت المساعدة وصرخت من الألم. وشهدت ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات جريمة القتل بأكملها ومعاناة والدتها."

وفي بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى PEOPLE، جاء: "لم تتلق الوزارة هذا الادعاء رسميًا ولكنها تأخذ كل عمليات إطلاق النار المتورطة على محمل الجد. وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الشفافية، ستقوم الوزارة بإصدار لقطات الكاميرا التي تم ارتداؤها على الجسم للحادث بحلول الأسبوع المقبل، وهو وقت أبكر من الإطار الزمني المطلوب."

وأضاف البيان: "مع أي نائب متورط في إطلاق النار، هناك عملية مراجعة قوية، والتي تشمل مكتب المفتش العام، حيث يتم فحص وتقييم كل جانب من جوانب إطلاق النار بدقة لمعرفة ما إذا تم اتباع سياسات وإجراءات الوزارة."

"بالإضافة إلى ذلك، يجري مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، قسم نزاهة النظام القضائي، تحليلًا قانونيًا لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات جنائية وما إذا كان إطلاق النار مبررًا قانونيًا. الوزارة ملتزمة بشدة بحماية مجتمعاتنا المتنوعة دون تحيز و إجحاف."

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