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خلال رحلة صيد رصاصة من بندقية اخترقت صدرها... توفيت بالخطأ أم قتلها زوجها؟!
منوعات
2023-12-27 | 09:47
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خلال رحلة صيد رصاصة من بندقية اخترقت صدرها... توفيت بالخطأ أم قتلها زوجها؟!
خلال رحلة صيد رصاصة من بندقية اخترقت صدرها... توفيت بالخطأ أم قتلها زوجها؟!
في أواخر عام 2021، ألقي القبض على لاري رودولف، طبيب أسنان من بنسلفانيا وصياد الطرائد الكبيرة، بتهمة قتل بيانكا رودولف، زوجته بالرصاص عام 2016، منذ 34 عامًا، بينما كانا في رحلة صيد في زامبيا.
وعندما طلب رودولف أن يطلق القاضي سراحه من الحجز في انتظار المحاكمة، كتب ابن الزوجين جوليان، البالغ من العمر الآن 33 عامًا، وشقيقته أنابيانكا، في شهادتين بالقسم: "نحن نعرفه أفضل من أي شخص آخر، ونعلم أنه بريء"، بحسب ما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز".
والآن، في مقابلة حصرية مع ABC News، كشف جوليان أنه لم يعد يشعر بهذه الطريقة.
وقال: "لا أستطيع التمسك بما قلته سابقا، لأن ذلك كان قبل أن نرى الأدلة في المحاكمة".
وعندما سألته إيفا بيلغريم، مذيعة قناة ABC News، عما إذا كان يعتقد أن والده قتل والدته، أجاب: "إنه أمر غير مفهوم بالنسبة لي".
وفي التفاصيل، سافر رودولف وبيانكا إلى زامبيا في أواخر أيلول 2016 حتى يتمكن بيانكا، وهو أيضًا صياد كبير، من اصطياد نمر. كانوا يستعدون لمغادرة معسكر الصيد الخاص بهم في حديقة كافو الوطنية في صباح يوم 11 تشرين الأول 2016، عندما أصيبت بيانكا برصاصة في صدرها ببندقية براوننغ.
وأخبر رودولف الشرطة المحلية أنه سمع طلقة نارية بينما كان يستحم وأنه وجد زوجته على أرضية غرفة النوم تنزف من صدرها. وقال إنه يشتبه في أن البندقية قد تُركت محملة بالرصاص في اليوم السابق، وأن البندقية انفجرت بينما كانت بيانكا تحاول وضعها في حقيبتها، وفقًا لشكوى فيدرالية حصلت عليها مجلة
PEOPLE
.
وعلى الرغم من أن سلطات إنفاذ القانون في زامبيا حكمت بوفاتها باعتبارها خروجًا عرضيًا، إلا أن السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة لم تكن مقتنعة، واتهمت رودولف في النهاية بقتل زوجته حتى يتمكن من جمع ملايين الدولارات من استحقاقات التأمين على الحياة. وتم اتهام رودولف بالقتل الأجنبي والاحتيال عبر البريد.
ونفى جوليان هذا الادعاء، وقال لأطفاله إن "الأدلة ستثبت أنه بريء، بالطبع تريد أن تصدق أن ما تسمعه هو الحقيقة".
وقال مساعد المدعي العام الأميركي، بيشوب غريويل، لهيئة المحلفين خلال المرافعات الافتتاحية للمحاكمة، إن رودولف اعترف بالجريمة لصديقته القديمة، لوري ميليرون، وقال لها: "لقد قتلت زوجتي اللعينة من أجلك"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وتضمنت المحاكمة، التي عقدت في المحكمة الجزئية الأميركية في دنفر، شهادة رودولف نفسه، الذي ادعى أن وفاة زوجته كانت حادثًا. وقال لهيئة المحلفين: "لم أقتل زوجتي. لا أستطيع قتل زوجتي. لن أقتل زوجتي".
ومع ذلك، فإن هيئة المحلفين لم تصدق ادعاءاته.
وأدين وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدى الحياة. وحكم على ميليرون في حزيران بالسجن 17 عاما بتهمة المشاركة في جريمة قتل.
وقال جوليان لشبكة ABC وهو يبكي: "لقد كانت أماً رائعة... لقد أحببتها. لقد كانت أفضل صديقة لي."
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