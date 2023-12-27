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قتل أم ابنته بالتنسيق مع والدته... السبب لا يُصدق!

منوعات
2023-12-27 | 09:59
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قتل أم ابنته بالتنسيق مع والدته... السبب لا يُصدق!
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قتل أم ابنته بالتنسيق مع والدته... السبب لا يُصدق!

قتل أم ابنته بالتنسيق مع والدته... السبب لا يُصدق!

أدين رجل بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في حادث إطلاق النار على والدة طفلته، ويقول المدعون إنه ارتكب الجريمة لأنه اعتقد خطأً أن الضحية البالغة من العمر 18 عامًا قد أصابته بمرض منقول جنسيًا.

وأكدت وثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة PEOPLE أن كيث أجي، البالغ من العمر 20 عامًا، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل بروكلين سيمز مع سبق الإصرار. وقد ثبت أنه غير مذنب بتهمة الضرب الشديد المتعلق بالإصابات التي لحقت بشخصين آخرين في مكان الحادث، وفقًا للوثائق.

وقُتلت سيمز بالرصاص أثناء عملها في هوم ديبوت في بينساكولا بولاية فلوريدا في 11 آب الفائت. وتم القبض على كيث في يوم إطلاق النار. كما تم القبض على والدته، شيلا أجي، 50 عامًا، في مقاطعة واشنطن بولاية ألاباما، ووجهت إليها تهمة القتل بعد أيام من الحادث بزعم مساعدة كيث في التخطيط للجريمة، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

ووفقًا لـ Court TV، التي تستشهد بالسلطات، عملت شيلا مع سيمز في متجر Home Depot وزُعم أنها أرسلت رسالة نصية إلى كيث بعنوان المتجر في يوم إطلاق النار.

"بشرط ألا تطلق النار علي" ، زُعم أن شيليا كتبت في رسالة نصية متبادلة مع ابنها أطلقها مكتب عمدة مقاطعة إسكامبيا ونشرتها WEAR CBS.

وقال الشريف تشيب دبليو سيمونز من مقاطعة إسكامبيا في بيان حول تصرفات كيث وتورط والدته المزعوم في الجريمة: "جريمة القتل في حد ذاتها أمر لا يصدق، لكن معرفة أن الأم كانت على علم بها وساعدت في تنسيقها أمر غير مفهوم".

وكان كيث متحمسًا لقتل سيمز لأنه يعتقد أنها أصابته بمرض منقول جنسيًا، ولكن بعد قراءة الحكم في محاكمة كيث يوم الأربعاء، قدمت الولاية أدلة تثبت أن سيمز لم تكن مصابة بمرض منقول جنسيًا.

وقالت بريدجيت جنسن، مساعدة المدعي العام للدولة، في المحكمة: "أعلم أن الأمر لا يهم في المخطط الكبير للأشياء، لكننا أردنا فقط منح الآنسة سيمز القليل من الكرامة".

كما شاركت وسائل الإعلام المحلية تصريحات أدلت بها والدة سيمز وصديقتها في المحكمة.

وقالت والدة سيمز إنها لا تكره كيث لكنها لا تستطيع مسامحته. وقالت: "أنا أقوم بتربية ابنته. في ذلك اليوم، فقدت كيسي والدتها وأبيها وجدتها".

وتتأمل تيانا توماس، صديقة سيمز، في وفاة المرأة الشابة وتأثيرها عليها. وقالت توماس: "كل صباح عندما أستيقظ، تخطر على بالي بروكلين، وأبكي لأنها لم تكن تستحق ما حدث لها".

ولا تزال شيلا تنتظر المحاكمة بتهمة القتل من الدرجة الأولى. وقالت انها غير مذنبة.
 

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