خدّرها وشوّهها طبيب الأسنان بطريقة مروعة... وما كشفته المريضة لا يُصدق!

رفعت امرأة من ولاية مينيسوتا الأميركية دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها، مدعية أنه تركها مشوهة وفي حالة من الضيق بعد أن أجرى الكثير من التعديلات في زيارة واحدة فقط وقام بتزوير كمية التخدير التي أعطاها لها.

وتزعم كاثلين ويلسون في الدعوى المدنية المرفوعة يوم الخميس في محكمة مقاطعة هينيبين الأميركية، أن الدكتور كيفين مولدريم أجرى ثمانية "تيجان للأسنان" وأربع قنوات جذرية و20 حشوة خلال خمس ساعات ونصف في تموز 2020.

ونتيجة لذلك، شعرت ويلسون بالألم والإحراج والتشويه والحزن، واضطرت إلى إجراء عدة مواعيد أخرى مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح الفوضى المزعومة التي تعاني منها نتيجة العمل مع مولدريم، وفقًا لإفادة خطية حصلت عليها إحدى الصحف المحلية.

كما تدعي كاثلين ويلسون أن مولدريم أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب المسؤولية.

وقد حصلت الدعوى التي رفعتها، والتي تطالب بتعويضات لا تقل عن 50 ألف دولار على دعم طبيب أسنان في فلوريدا يُعتبر خبيرًا في هذا المجال.