اكتشاف طرود غامضة على بعض الشواطىء الأسترالية... ما عُثر عليه بداخلها صادم! (صورة)

اكتشاف طرود غامضة على بعض الشواطىء الأسترالية... ما عُثر عليه بداخلها صادم! (صورة)

أعلنت الشرطة الأسترالية الأربعاء أنها تمشط بعض الشواطىء بعدما تم العثور على طرود غامضة يُعتقد أنها تحتوي على أكثر من 120 كيلوغراماً من الكوكايين.



وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف دفعة أولى مكونة من 39 قطعة من الكوكايين المغلفة بوزن كيلوغرام واحد الجمعة قرب شاطىء ماجينتا شمال سيدني.



وأضافت شرطة الولاية أنه منذ ذلك الحين تم رصد حوالى 85 رزمة إضافية بالحجم نفسه على على مسافة 80 كيلومتراً من شواطئ ولاية نيو ساوث ويلز.



وقال كبير مفتشي مباحث الشرطة جيسون وينشتاين في بيان إن الشرطة حثت الناس على الإبلاغ عن أي طرود مشبوهة.



وأضاف وينشتاين وهو مدير قيادة قضايا الجريمة بالولاية "يقوم المحققون والشرطة المتخصصة حاليا بتمشيط الشواطئ والسواحل بحثا عن أي طرود عالقة ويعملون خلف الكواليس من أجل العثور على المسؤولين ومحاسبتهم".