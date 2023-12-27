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فضيحة "قوالب الحلوى الميلادية المنهارة" تثير ضجة في اليابان... وهذا ما أعلنته سلسلة المتاجر المصدرة! (صور)

منوعات
2023-12-27 | 12:35
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فضيحة &quot;قوالب الحلوى الميلادية المنهارة&quot; تثير ضجة في اليابان... وهذا ما أعلنته سلسلة المتاجر المصدرة! (صور)
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فضيحة "قوالب الحلوى الميلادية المنهارة" تثير ضجة في اليابان... وهذا ما أعلنته سلسلة المتاجر المصدرة! (صور)

فضيحة "قوالب الحلوى الميلادية المنهارة" تثير ضجة في اليابان... وهذا ما أعلنته سلسلة المتاجر المصدرة! (صور)

في اليابان المعروفة بعنايتها بالتنظيم، أثارت فضيحة قوالب حلوى عيد ميلاد وصلت الى المستهلكين بمظهر غير سليم، ضجة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي مع سيل من الاعتذارات من سلسلة المتاجر التي أعدتها وتحقيقات متعددة.

وقال كازوهيسا يوكوياما أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في سلسلة متاجر تاكاشيمايا اليابانية، في مؤتمر صحافي متلفز الأربعاء "نود أن نعتذر بشدة عن المظهر السيء لقالب عيد الميلاد المجمد الذي نعده والذي خيّب توقعات العديد من زبائننا".

إثر تلقي شكاوى كثيرة من الزبائن في الأيام الفائتة وبعضهم عبر عن غضبه على وسائل التواصل الاجتماعي وارفق المنشورات بصور، اعتذرت سلسلة المتاجر وعرضت تعويضات. رغم أن قوالب حلوى عيد الميلاد المعنية صالحة تماما للاستهلاك، فإن مظهرها المنهار وحده هو الذي طرح مشكلة.

وأكد تاكاشيمايا أن أكثر من 800 من حوالى 2900 قالب فراولة مجمدة تم بيعها عبر الانترنت وسلمت في فترة عيد الميلاد كانت تالفة من حيث الشكل.

لم تحدد المجموعة بعد سبب مشكلة "قوالب الحلوى المنهارة" رغم التحقيق الذي أجرته مع مورديها وشركة التوصيل.

يهتم المستهلكون في اليابان بشكل خاص بجودة ومظهر المنتجات التي يشترونها، ويتوقعون نوعا من الكمال عند التسوق في المتاجر الفاخرة مثل تاكاشيمايا.

لكن بعض المستهلكين الذين وصلتهم القوالب التالفة المظهر حاولوا رغم ذلك الحفاظ على أجواء الميلاد بايجابية.

فقد حصدت صور أحد قوالب عيد الميلاد التالفة التي أعاد طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات تزيينها عبر رش الشوكولاتة والسكر متعدد الألوان ووضع شخصيات عيد الميلاد الورقية عليها، أكثر من 16 مليون مشاهدة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس الاربعاء.
 

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