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"أنا غارقة في حب شجرة بلوط"... لكن الأمر لا يتعلق بالجنس!

منوعات
2023-12-27 | 16:15
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"أنا غارقة في حب شجرة بلوط"... لكن الأمر لا يتعلق بالجنس!

"أنا غارقة في حب شجرة بلوط"... لكن الأمر لا يتعلق بالجنس!

أخذت إحدى الأشخاص الذين نصبت نفسها بأنها "صديقة للبيئة" محبة الطبيعة إلى أقصى الحدود بعد أن أصبحت مفتونة بشجرة بلوط - والتي تقول إنها تملأها "بالطاقة المثيرة".

وقالت سونيا سيميونوفا، البالغة من العمر 45 عاماً، لـSWNS عن هوسها بالغابة: "كانت هناك إثارة جنسية مع شيء كبير جداً وقديم جداً على كاهلي".

لقد نصبت نفسها بأنها "صديقة للجنس البيئي"، وتم تعريفها بواسطة "Here Come The Ecosexuals" على أنها شخص "يجد الطبيعة رومانسية وحسية ومثيرة" وغالبًا ما يتخيل "الأرض كحبيبته".

وبدأت سيميونوفا بالتوق إلى النباتات لأول مرة بعد انتقالها إلى جزيرة فانكوفر بكولومبيا البريطانية في شتاء عام 2020. 

وقالت سيمينوفا، المتخصصة أيضًا في "سرد القصص المثيرة"، إنها وضعت عينيها على شجرة بلوط عملاقة أثناء نزهاتها اليومية في الطبيعة أثناء الإغلاق خلال كورونا.

وأوضحت عاشقة الطبيعة: "كنت أسير في طريق بالقرب من الشجرة خمسة أيام في الأسبوع طوال فصل الشتاء... لقد لاحظت وجود علاقة مع الشجرة"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

استمرت علاقة عالمة الطبيعة في النمو بقوة مع شجرة البلوط  حتى صيف 2021، عندما بدأت في تطوير مشاعر مثيرة تجاه الخشب الصلب القوي.

وقالت سيمينوفا، وهي تصف أشواقها الرومانسية السعيدة، إنها تحب "الشعور بأنها صغيرة ومدعومة بشيء قوي جدًا" و"الشعور بعدم القدرة على السقوط".

وقد يبدو التفرع إلى حب أشكال الحياة الأخرى أمرًا غريبًا، لكن هذه الشابة تقول إن التواجد مع الناس لا يقارن بهذه العلاقة.

وقالت سيمينوفا متأسفة: "إن الوجود الذي أشعر به مع الشجرة هو ما أبحث عنه، ولكن هذا مجرد خيال مع شخص ما... لقد كنت أتوق إلى هذا الاندفاع من الطاقة المثيرة الذي يأتي عندما تقابل شريكًا جديدًا وهذا غير مستدام."

وتوضح سيمينوفا أنها لا تمارس الجماع الجسدي مع الشجرة، ولكن هذه المشاهد المثيرة هي كل ما يدور في ذهنها.

"هناك مفهوم خاطئ كبير وهو أن النشاط الجنسي البيئي يعني ممارسة الجنس بين الناس والطبيعة، إنها طريقة مختلفة لاستكشاف ما هو مثير،" أوضحت المهووسة بالغابات. "إن مشاهدة تغير الفصول هو بالنسبة لي عمل مثير. تذهب من الموت في الشتاء ثم يعود كل شيء إلى الحياة في الربيع ورفاقه.

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غارقة

بلوط"...

الأمر

يتعلق

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