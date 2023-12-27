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ابن الـ14 سنة قتل شقيقته فأطلق شقيقه النار عليه... قصة مخيفة والسبب: هدايا عيد الميلاد؟!
منوعات
2023-12-27 | 16:26
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ابن الـ14 سنة قتل شقيقته فأطلق شقيقه النار عليه... قصة مخيفة والسبب: هدايا عيد الميلاد؟!
ابن الـ14 سنة قتل شقيقته فأطلق شقيقه النار عليه... قصة مخيفة والسبب: هدايا عيد الميلاد؟!
ألقي القبض على مراهق في ولاية فلوريدا ووجهت إليه تهمة إطلاق النار على أخته مما أدى إلى مقتلها أثناء مشاجرة حول هدايا عيد الميلاد.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس، توفيت أبرييل بالدوين، 23 عامًا، يوم الأحد بعد أن أطلق شقيقها داماركوس، 14 عامًا، النار على صدرها في منزل جدتهما. وأدى ذلك إلى إطلاق شقيقهما الآخر داركوس، 15 عامًا، النار على داماركوس قبل أن يفر من مكان الحادث.
وتم نقل كل من داماركوس وأبرييل إلى مستشفى محلي، بحسب البيان. وفي حين أن الصبي في حالة مستقرة حاليًا، فقد "أعلن الطاقم الطبي وفاة شقيقته".
وأضافت الشرطة: "من خلال التحقيق الذي أجروه، علم المحققون أن داماركوس وداركوس كولي البالغ من العمر 15 عامًا وأبرييل، وجميعهم أشقاء، ذهبوا للتسوق في عيد الميلاد مع والدتهم وأبناء أبرييل البالغين من العمر 11 شهرًا وستة أعوام"، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
"ثم ذهبوا إلى منزل جدتهم حيث شارك داماركوس وداركوس وأبرييل في مشاجرة كلامية حول هدايا عيد الميلاد."
وأضاف البيان: "بعد أن طلبت أبرييل من داماركوس التوقف عن الجدال لأنه كان عيد الميلاد، أخبر داماركوس أبرييل أنه سيطلق النار عليها وعلى الطفل البالغ من العمر 11 شهرًا الذي كانت تحمله في حاملة الأطفال... وأطلق داماركوس النار على أبرييل في صدرها بينما كانت تحمل الطفل في الناقلة."
وجاء في البيان الصحفي: "بعد ذلك بوقت قصير، خرج داركوس من المنزل بسلاح ناري آخر وأطلق النار على داماركوس لأن الأخير أطلق النار على أبريل". ثم فر داركوس من مكان الحادث وألقى سلاحه الناري في ساحة قريبة. ولم يتمكن المحققون من تحديد موقع السلاح الناري الذي استخدمه داركوس.
بالنسبة الى فوكس 13، كان داماركوس منزعجًا لأن داركوس كان لديه هدايا أكثر منه.
ونقلوا عن عمدة مقاطعة بينيلاس غوالتيري قوله عن أبرييل، التي كانت أما لطفلين: "لقد كانت مجرد امرأة تعيش مع طفليها، وتحاول أن تكسب لقمة عيشها ".
وأضاف yوالتيري: "هذا الانتشار للأسلحة في الشوارع والبنادق في هذه المنطقة والأسلحة في أيدي هؤلاء الأطفال هو أسوأ ما رأيته على الإطلاق... لا أعتقد أننا رأينا الأمر بهذا السوء من قبل."
وبعد فراره من مكان الحادث، اتصل داركوس بوالدته وتم نقله لاحقًا إلى مصحة للأمراض العقلية بعد تصريحاته بإيذاء نفسه، وفقًا لتقرير الشرطة.
وأضاف البيان: "سيتم نقله إلى مركز بينيلاس لتقييم الأحداث بمجرد إطلاق سراحه".
وتم اتهام داماركوس بالقتل من الدرجة الأولى وإساءة معاملة الأطفال والجنوح في حيازة سلاح ناري. وفي الوقت نفسه، تم اتهام داركوس بمحاولة القتل من الدرجة الأولى والتلاعب بالأدلة المادية.
ولا يزال التحقيق مستمرًا، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة بينيلاس.
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