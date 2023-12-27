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قرص أعضاءهما التناسلية وضربهما "بقوة أكبر مما ينبغي"... مجرم اعتدى على شقيقين في الثانية من العمر وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-12-27 | 16:32
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قرص أعضاءهما التناسلية وضربهما "بقوة أكبر مما ينبغي"... مجرم اعتدى على شقيقين في الثانية من العمر وهذه القصة الكاملة!
قرص الأعضاء التناسلية لكلا الطفلين وضربهما "بقوة أكبر مما ينبغي"... مجرم اعتدى على شقيقين في الثانية من العمر وهذه القصة الكاملة!
قالت السلطات إن رجلاً من ولاية يوتا يواجه تهمة القتل العمد بعد مقتل طفل يبلغ من العمر عامين وإصابة شقيقته التوأم بجروح خطيرة.
وتشير سجلات المحكمة إلى أنه بالإضافة إلى جريمة القتل من الدرجة الأولى، فإن جوناثان ألين دان متهم بتهمتي الاعتداء الجنسي المشدد على طفل والإساءة المشددة للأطفال، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وكان دان، الذي تقول الشرطة إنه أدين سابقًا بإساءة معاملة الأطفال في عام 2017 عندما كسر ذراع طفل، يرعى الطفلين التوأم في روي بولاية يوتا، عندما بدأ في لكم الصبي والفتاة في الظهر والصدر.
وتزعم الشرطة أن دان اعترف بضرب الأطفال "بقوة أكبر مما ينبغي"، وقرصهم، وإلقائهم على السرير بشكل متكرر ودفعهم إلى إطار الباب، وفقًا للإفادة الخطية. وتزعم الإفادة الخطية أن دان أعطى الأطفال الأشقاء تايلينول وأدوية أخرى.
ويُزعم أن دان اعترف أيضًا بقرص الأعضاء التناسلية لكلا الطفلين وضربهما في الرأس بمطرقة رغوية صلبة وبعقب مسدس نيرف، حسبما ذكرت الشرطة في الإفادة الخطية.
واتصل دان برقم 911 صباح يوم 21 كانون الأول بعد أن اكتشف أن الصبي لم يكن يتنفس وأن الفتاة أصيبت بجروح خطيرة، بحسب الشرطة.
وعندما وصلت الشرطة وجدت الصبي ملقى على الشرفة دون استجابة والفتاة تجلس على الأريكة وكدمات على وجهها، بحسب الإفادة الخطية. وتم إعلان وفاة الصبي، فيما تم نقل الفتاة إلى المستشفى مصابة بنزيف في المخ.
وتم التعرف على الصبي في GoFundMe باسم أليستر.
وكتبت شايلي ليندسي، منظمة الحملة: "أقوم بجمع الأموال للمساعدة في تغطية تكلفة خدمات الجنازة، والفواتير الطبية، وحتى تتمكن أخوات أليستر من الحصول على المساعدة التي سيحتجن إليها لمعالجة هذه الخسارة المدمرة".
وجمعت GoFundMe ما يقرب من 10000 دولار.
وليس من الواضح على الفور ما إذا كان دان قد قدم التماسًا.
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