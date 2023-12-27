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ادعت أن زوجها السابق يطاردها وطلبت مساعدة الشرطة... ثم حلت الكارثة!

منوعات
2023-12-27 | 16:43
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ادعت أن زوجها السابق يطاردها وطلبت مساعدة الشرطة... ثم حلت الكارثة!
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ادعت أن زوجها السابق يطاردها وطلبت مساعدة الشرطة... ثم حلت الكارثة!

ادعت أن زوجها السابق يطاردها وطلبت مساعدة الشرطة... ثم حلت الكارثة!

قالت الشرطة إن امرأة في ولاية كارولينا الجنوبية اتصلت بالشرطة لطلب المساعدة وادعت أن زوجها السابق كان يطاردها قبل العثور عليها ميتة، وفقًا لتقارير متعددة.

وتزعم إفادة خطية بالقبض على دانييل هارمون البالغ من العمر 34 عامًا من مكتب عمدة مقاطعة أيكن، أن جميلة سميث اتصلت بخدمات الطوارئ في 2 كانون الأول، قائلة إن زوجها السابق - الذي تم تحديده باسم هارمون - قد اقتحم منزلها وكان يطاردها.

ووفقًا للإفادة الخطية، عندما كانت سميث تتحدث عبر الهاتف مع الشرطة، بدت وكأنها تعاني من ضيق في التنفس، ويمكن سماع محرك السيارة وهو يدور في الخلفية، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وتستمر الإفادة الخطية، بحسب صحيفة أوغوستا برس: "سمعت جميلة وهي تصرخ ويبدو أن الهاتف يسقط". وتزعم الإفادة الخطية أنه يمكن بعد ذلك سماع صوت ذكر يطلب من سميث ركوب السيارة حتى يتمكن من اصطحابها إلى غرفة الطوارئ.

وتزعم الإفادة الخطية أن "جميلة واصلت الصراخ وكان يمكن سماعها وهي تصرخ لا، لا تلمسني، لا تؤذيني من فضلك، وقد ضربتني". وفقًا للإفادة الخطية، في مكالمة 911، يمكن سماع سميث وهي تقول إن الرجل ضربها بسيارته. لكن الرجل ينفي ذلك، ويدعي بدلاً من ذلك أن سميث قفزت أمام سيارته، كما تزعم الإفادة الخطية.

وبعد يوم واحد، أبلغت عائلة سميث عن اختفائها، وفي 4 كانون الأول، عثرت الشرطة على هارمون وسيارته، دودج تشارجر سوداء موديل 2023، في منزل في شمال أوغستا، وفقًا لـ WACH. وقالت السلطات، بحسب الإفادة الخطية، إن الشرطة حصلت على مذكرة تفتيش للمسكن والسيارة، وزعمت أنها عثرت على دماء على الإطار الاحتياطي وفي صندوق السيارة.

وتم تقديم بعض الدم الذي تم العثور عليه لاختبار الحمض النووي إلى قسم إنفاذ القانون في ولاية كارولينا الجنوبية وعادت النتائج يوم الأحد، ولكن تم تنقيحها من الإفادة الخطية، وفقًا لـ WLTX وWACH.

ووفقًا للإفادة الخطية، حصل المحققون أيضًا على مذكرة تفتيش لهاتف سميث وأشاروا إلى أنه لم يكن هناك أي نشاط منذ 2 كانون الأول. وتدعي السلطات في الإفادة الخطية أنها تعتقد أن هارمون ضرب سميث بسيارته ولم يأخذها إلى المستشفى.

واتهم مكتب عمدة مقاطعة أيكن هارمون بالقتل فيما يتعلق بوفاة سميث. لقد كان بالفعل محتجزًا لدى الشرطة بتهمة الاختطاف فيما يتعلق باختفاء سميث.

وليس من الواضح ما إذا كان هارمون قد قدم التماسًا أو عين محاميًا.

ولم يتم العثور على جثة سميث بعد، وتقول الشرطة إنها ستواصل البحث عن رفاتها. وقررت عائلتها أن تقدم مكافأة قدرها 10000 دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى موقعها.
 

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