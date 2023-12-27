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"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!

"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!







وقالت السلطات إن تيريزا كاتشويلا، 33 عاماً، قُتلت يوم الجمعة الفائت في مركز للتسوق في هونولولو، حسبما ذكرت صحيفة هاواي نيوز ناو، آيلاند نيوز وKHON2. وكانت تيريزا وابنتها متجهتين إلى البنك عندما قالت الشرطة إن جيسون كالتشويلا، 44 عامًا، اقترب منهما وأطلق النار على زوجته، وفقًا للشرطة.



وذكرت قناة KHON2 نقلاً عن الشرطة أنه تم العثور على جيسون ميتًا خلف أحد المنازل في وقت لاحق.



وقبل أسابيع من إطلاق النار، تقدمت تيريزا بطلب للحصول على أمر تقييدي موقت، والذي تم منحه ضد جيسون، حسبما تشير سجلات المحكمة.



ووفقًا للالتماس، الذي استعرضته مجلة



وتظهر سجلات المحكمة أن جيسون وتيريزا وافقا على أمر الحماية لمدة عام واحد. كجزء من أمر الحماية، سلم جيسون بنادقه.



وكانت تيريزا من الشخصيات المؤثرة على موقع إنستغرام، وكان لديها 20 ألف متابع، وكانت تنشر بشكل متكرر عن معتقداتها الدينية.



وبدأت عائلة تيريزا حملة GoFundMe لجمع الأموال لتغطية نفقات الجنازة.



وكتبت والدة تيريزا في وصف GoFundMe: "كانت قادمة لتناول الفطور معي في ذلك الصباح لأنني أردت أن أقدم لها ولأحفادي هدايا عيد الميلاد... ابنتي لا تستحق هذا. لقد كانت تحاول جاهدة الحصول على المساعدة، لكن النظام القضائي خذلها. لقد دمرنا للغاية فقدان تيتا الحبيبة."



وجمعت GoFundMe أكثر من 38000 دولار.

قالت السلطات إن أمًا في هاواي قُتلت بالرصاص أمام ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا على يد زوجها المنفصل عنها، والذي توفي لاحقًا منتحرًا، وفقًا لتقارير متعددة.وقالت السلطات إن تيريزا كاتشويلا، 33 عاماً، قُتلت يوم الجمعة الفائت في مركز للتسوق في هونولولو، حسبما ذكرت صحيفة هاواي نيوز ناو، آيلاند نيوز وKHON2. وكانت تيريزا وابنتها متجهتين إلى البنك عندما قالت الشرطة إن جيسون كالتشويلا، 44 عامًا، اقترب منهما وأطلق النار على زوجته، وفقًا للشرطة.وذكرت قناة KHON2 نقلاً عن الشرطة أنه تم العثور على جيسون ميتًا خلف أحد المنازل في وقت لاحق.وقبل أسابيع من إطلاق النار، تقدمت تيريزا بطلب للحصول على أمر تقييدي موقت، والذي تم منحه ضد جيسون، حسبما تشير سجلات المحكمة.ووفقًا للالتماس، الذي استعرضته مجلة PEOPLE ، قالت تيريزا إن جيسون هدد بالانتحار أثناء وجود أطفالها ثم حمل سكينًا على رقبته. بعد إجراء فحص صحي، ظهر جيسون في منزلها مرة أخرى واختبأ في المرآب.وتظهر سجلات المحكمة أن جيسون وتيريزا وافقا على أمر الحماية لمدة عام واحد. كجزء من أمر الحماية، سلم جيسون بنادقه.وكانت تيريزا من الشخصيات المؤثرة على موقع إنستغرام، وكان لديها 20 ألف متابع، وكانت تنشر بشكل متكرر عن معتقداتها الدينية.وبدأت عائلة تيريزا حملة GoFundMe لجمع الأموال لتغطية نفقات الجنازة.وكتبت والدة تيريزا في وصف GoFundMe: "كانت قادمة لتناول الفطور معي في ذلك الصباح لأنني أردت أن أقدم لها ولأحفادي هدايا عيد الميلاد... ابنتي لا تستحق هذا. لقد كانت تحاول جاهدة الحصول على المساعدة، لكن النظام القضائي خذلها. لقد دمرنا للغاية فقدان تيتا الحبيبة."وجمعت GoFundMe أكثر من 38000 دولار.