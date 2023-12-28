بعد اخراج عنكبوت من أذنها شعرت بالألم مرة جديدة... "أحسست بالرعب مما تم اكتشافه وتقيأت"! (صور)

أدركت أم بريطانية أسوأ كابوس لكل من يعاني من رهاب العناكب بعد اكتشاف حضانة عنكبوت واضحة داخل قناة أذنها، كما يظهر في اللقطات الفيروسية التي تصيب العمود الفقري بالوخز.
وشعرت الأم لثلاثة أطفال لوسي وايلد، البالغة من العمر 29 عاماً، ومقرها شيشاير، لأول مرة أن شيئًا ما كان غريبًا بعد الاستيقاظ على صوت "طقطقة" في أذنها "الخشنة" ذات يوم في منتصف تشرين الأول.
في البداية، اعتقدت المعلمة بدوام جزئي ومنشئة المحتوى أن الأمر مجرد شمع فضفاض، وقد انزعجت عندما استمر هذا الشعور طوال اليوم.
لذلك قررت التحقق من هذا الإحساس باستخدام Smartbud، وهو جهاز إلكتروني لتنظيف الأذن مزود بكاميرا مثل عود الأذن عالي التقنية، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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وذلك عندما اكتشفت اكتشافًا مروعًا، حيث تسلل عنكبوت إلى أذنها، حسبما ذكرت SWNS.
"كنت أرفرف حول محاولة إخراجها."، تتذكر وايلد: "اتصلنا بالطوارئ في المملكة المتحدة ووضعنا زيت الزيتون الدافئ في أذني وأخرجناه... كان مغطى بالزيت وكان حجمه يقارب ظفر طفلي – حوالي سنتيمتر واحد."
وعلى الرغم من نجاحها في إزالة المتطفل العنكبوتي، قالت البريطانية إن أذنها كانت تنزف ولم تتمكن من السماع بشكل صحيح.
وذهبت وايلد إلى عيادة الطبيب، حيث وصف لها المسعفون دورة من المضادات الحيوية لمدة أسبوع.
وبعد فترة قصيرة، بدأت وايلد تشعر بألم في الأذن مرة أخرى، مما دفعها إلى إعادة فحص قناة الأذن باستخدام السمارت بود الخاص بها. واكتشفت المريضة كتلة سوداء شريرة الشكل تغطي الجزء الداخلي من أذنها، وشبهتها بالعالم المقلوب من سلسلة Netflix الناجحة Stranger Things.
ولم تكن وايلد يعرف في البداية ماذا تفعل بهذه المادة، وتوقعت أنها قد تكون عنكبوتًا آخر، أو حتى عنكبوتًا أكبر.
وأبلغت وايلد قسم الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى، حيث أعطاها الأطباء تشخيصًا أكثر رعبًا.
وروت قائلة: "قال: نعم، إنه عش عنكبوت"، مضيفة أن الطبيب لم يواجه شيئًا كهذا من قبل. قالت وايلد إن شريكها تكهن بنفس القدر لكنه اعتقد أنه كان يسحب ساقها فقط.
وغني عن القول أن وايلد لم تشعر بسعادة غامرة لأن العنكبوت استخدم أذنها كغرفة حضانة.
"كيف يدخل العنكبوت إلى أذنك وأنت لا تعلم به؟" سألت المريضة المذهولة.
وتطلب اخراج هذا الشيء من الأطباء شفط الجزء الداخلي من أذنها - وهي عملية وصفتها وايلد بأنها "العملية الأكثر إيلامًا" الذي شعرت به على الإطلاق.
وتذكرت قائلة: "لقد تقيأت بالفعل أثناء إجراء العملية - كان الأمر مؤلمًا للغاية... أفضل الخضوع للولادة أو إجراء عملية قيصرية مرة أخرى."
وبينما يبدو أن الإجراء ناجح، لا تزال وايلد تعتقد أنه قد يكون هناك بعض المخلوقات المرعبة.
ومع ذلك، لم يكن خبراء العناكب متأكدين مما إذا كانت الكتلة السوداء عبارة عن عش عنكبوت بالفعل.