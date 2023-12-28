الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"تصرف شنيع"... توقيف اسرائيلي علق رأس حمار في مقبرة إسلامية (صور)

منوعات
2023-12-28 | 02:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تصرف شنيع&quot;... توقيف اسرائيلي علق رأس حمار في مقبرة إسلامية (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"تصرف شنيع"... توقيف اسرائيلي علق رأس حمار في مقبرة إسلامية (صور)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاربعاء توقيف إسرائيلي لقيامه بتعليق رأس حمار في مقبرة الرحمة عند باب الاسباط المؤدي إلى القدس القديمة المحتلة، فيما استنكر مجلس الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية ما وصفه بأنه "تصرف شنيع" ينم عن الكراهية.
 
ووفق وكالة فرانس برس، قالت شرطة القدس في بيان أن أفرادها أوقفوا في البلدة القديمة رجلًا في الخامسة والثلاثين من عمره من سكان جنوب البلاد "للإشتباة بأنه كان ينوي إنتهاك القانون والنظام العام من خلال تعليق رأس حمار في مقبرة إسلامية بالقرب من باب الاسباط في البلدة القديمة".
 
وأضافت أنها أوقفت "المشتبه به وبحوزته فأس" ووصفته بأنه "من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحيل إلى التحقيق بشبهة إساءة معاملة الحيوانات وانتهاك النظام العام". وقالت إنها أوقفت بعد ذلك شخصًا آخر قام بتوصيل المشتبه به الأول.
 
وقالت الشرطة إنها تأخذ الحادث على محمل الجد.
 
من جهته استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، "قيام أحد المتطرفين اليهود اليوم بذبح حمار داخل مقبرة باب الرحمة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك وتعليق رأس الحمار على قبور المسلمين".
 
واعتبر مجلس الاوقاف أن هذا السلوك هو "استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وفي تطرف واضح، وتدنيس خطير لإحدى أبرز المقابر الإسلامية التاريخية في مدينة القدس والتي تعج برفات عموم أهل المدينة وكبار العلماء والصالحين والمجاهدين والشهداء".
 
وقال "تم ذلك بالقرب من قبور الصحابة الأجلاء عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما".
 
وحذر مجلس الأوقاف من مغبة هذه "التصرفات الشنيعة التي تعكس عمق الكراهية لدى هؤلاء المتطرفين اتجاه الآخر في المدينة المقدسة لتصل الى حد ارتكاب مثل هذه التصرفات المشينة بحق حرمة قبور المسلمين".
 
وطالب مجلس الأوقاف بضرورة "محاسبة هؤلاء المتطرفين، والكف عن العبث والتخريب التي تجاوزت البشر والحجر لتطال حرمة المقابر والاموات في مقابر هذه المدينة".
 
 

آخر الأخبار

منوعات

الشرطة الإسرائيلية

توقيف

رجل

ذوي الاحتياجات الخاصة

علق

رأس

حمار

مقبرة

إسلامية

فلسطين

القدس.

LBCI التالي
أُنقذ بأعجوبة... رجل علق في حطام شاحنته لنحو أسبوع تحت جسر! (فيديو)
"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:42

أُنقذ بأعجوبة... رجل علق في حطام شاحنته لنحو أسبوع تحت جسر! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-27

الأوقاف الإسلامية دعت الى تخصيص خطب الجمعة عن القضية الفلسطينية

LBCI
منوعات
2023-12-26

توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس

LBCI
أخبار دولية
2023-12-22

توقيف أكثر من 300 شخص في تركيا يشتبه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:20

زوجان ينتقمان من بعضهما عشية عيد الميلاد… والسبب "هدية أنانية"!

LBCI
منوعات
13:02

راهبات تنافس العصابات عبر الماريجوانا...إليكم هذه القصة الغريبة!

LBCI
منوعات
11:12

بعد 47 عامًا... الشرطة تكتشف هوية ضحية قتلت عام 1976!

LBCI
منوعات
10:41

رحلة تفوق 10 آلاف دولار إلى جزر المالديف... لن تصدقوا ماذا حصل مع هذا الثنائي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين

LBCI
منوعات
2023-12-27

أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)

LBCI
منوعات
10:41

رحلة تفوق 10 آلاف دولار إلى جزر المالديف... لن تصدقوا ماذا حصل مع هذا الثنائي!

LBCI
خبر عاجل
06:31

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:36

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كيف هو الوضع جنوباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:31

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023

LBCI
أمن وقضاء
06:00

عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة

LBCI
منوعات
05:58

حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!

LBCI
أخبار لبنان
07:55

ماذا في تفاصيل العطل في تلفريك جونية... وهل تمت معالجته؟

LBCI
أمن وقضاء
00:58

العثور على جثة شاب في غدراس

LBCI
فنّ
05:27

إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
09:02

استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
06:19

ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More