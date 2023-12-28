أُنقذ بأعجوبة... رجل علق في حطام شاحنته لنحو أسبوع تحت جسر! (فيديو)

نجا سائق من الموت بأعجوبة بعد أن تحطمت شاحنته تحت جسر في ولاية إنديانا الأميركية وعلق قرابة أسبوع في داخلها دون أن يتمكن من بلوغ هاتفه.

وعثر رجلان كانا يصطادان السمك الثلاثاء في سولت كريك قرب بلدة بورتدج، على ماثيو روم، وعمره 27 عاما، المصاب بجروح بالغة، وقال لهما إنه علق داخل شاحنته تحت الجسر منذ 20 كانون الأول، أي لستة أيام كاملة.

وطلب الرجلان النجدة وبعد عملية إنقاذ صعبة من المنحدر العميق نُقل الرجل وهو في أواخر العشرينات من العمر جوا إلى مستشفى في ساوث بند بولاية إنديانا، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي تفاصيل الحادث انحرفت الشاحنة على الطريق السريع آي-94 على بعد 64 كلم جنوب شرق شيكاغو وتحطمت في الوادي وتدحرجت قبل أن تنحشر تحت الجسر، بحسب السرجنت في شرطة ولاية إنديانا غلين فيفيلد.

واعتمد الرجل على شرب مياه الأمطار للبقاء على قيد الحياة، لكنه لم يتمكن من طلب النجدة لعدم استطاعته الوصول لهاتفه.

وقال فيفيلد في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة الثلاثاء وإلى جانبه الصيادَين إن الطقس المعتدل ساهم خلال عطلة عيد الميلاد في بقاء الرجل على قيد الحياة. لكن مع انخفاض الحرارة بشكل كبير بحلول الأربعاء "لا أعتقد أنه كان سينجو ليلا".