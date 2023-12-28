الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اختفيا قبل عيد الميلاد... وبعد أيام عُثر على جثتي الوالدين في هذه الحالة!

منوعات
2023-12-28 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اختفيا قبل عيد الميلاد... وبعد أيام عُثر على جثتي الوالدين في هذه الحالة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اختفيا قبل عيد الميلاد... وبعد أيام عُثر على جثتي الوالدين في هذه الحالة!

عُثر على جثتي والدين من سان دييغو الأميركية بعدما اختفيا بشكلٍ غامض وذلك قبل خمسة أيام من عيد الميلاد، بالقرب من الحدود المكسيكية في جريمة قتل وانتحار على ما يبدو.
 
وفي التفاصيل، اختفى جوني وميليسا سوتو، البالغان من العمر 52 و45 عامًا، من منزلهما في سان دييغو مساء الأربعاء 20 كانون الأول، حسبما قال أطفالهما لوسائل الإعلام المحلية.
 
وعثرت الجمارك ودوريات الحدود الأميركية يوم الثلاثاء على سيارة متوقفة في ساحة انتظار السيارات في كازينو "غولدن أكورن" في كامبو، كاليفورنيا، وبها جثتي رجل وامرأة أصيبا بطلق ناري في الرأس. وقالت شرطة سان دييغو في بيان صحفي يوم الأربعاء إن الرجل توفي متأثرا بإصابات غير محددة.
 
مع استمرار التحقيق في جرائم القتل والانتحار، تم التأكد من أن الجثتين هما جوني وميليسا.
 
وجاء هذا الاكتشاف المأساوي بعد أن أصيب أطفالهم بالذعر جراء اختفاء والديهم، وشعروا بالقلق من حدوث شيء مروع للزوجين، اللذين كان زواجهما على المحك.
 

آخر الأخبار

منوعات

اختفاء

والدين

سان دييغو

أطفال

جثتي

سيارة

الحدود المكسيكية

جريمة

قتل

انتحار.

LBCI التالي
"استدرج طفلة وصوّرها عارية ثم اغتصبها"... بلد عربي يُعاقب الجاني بأقصى العقوبات
بعد اخراج عنكبوت من أذنها شعرت بالألم مرة جديدة... "أحسست بالرعب مما تم اكتشافه وتقيأت"! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-23

أمام مجموعة من الأطفال... جريمة قتل مخيفة أودت بحياة امرأة: مصير الأولاد محزن وهذا هو المتهم!

LBCI
منوعات
2023-10-25

بعد قتل أطفالها الثلاثة بأشنع الطرق قفزت من النافذة... وبهذه الطريقة بحثت عن "طرق لتنفيذ الجريمة"!

LBCI
منوعات
2023-10-24

قتل زوجته وابنه وحاول الانتحار... شجار عائلي ينتهي بجريمة "مروّعة" وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
2023-10-23

بعد 51 محاولة نجح في تنفيذ جريمته... خلال احتضارها اغتصبها: قتل حبيبته الحامل وأطفالها وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:20

زوجان ينتقمان من بعضهما عشية عيد الميلاد… والسبب "هدية أنانية"!

LBCI
منوعات
13:02

راهبات تنافس العصابات عبر الماريجوانا...إليكم هذه القصة الغريبة!

LBCI
منوعات
11:12

بعد 47 عامًا... الشرطة تكتشف هوية ضحية قتلت عام 1976!

LBCI
منوعات
10:41

رحلة تفوق 10 آلاف دولار إلى جزر المالديف... لن تصدقوا ماذا حصل مع هذا الثنائي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-25

مهند زعيتر يدخل القفص الذهبي.. وزوجته ملكة جمال أردنيّة (صور)

LBCI
آخر الأخبار
13:10

أبو عبيدة: لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل

LBCI
أخبار دولية
11:19

قتيلان وثلاثة جرحى في غارة روسية على جنوب أوكرانيا

LBCI
منوعات
04:30

عثرت على غرفة سرية مخبأة في الطابق السفلي من منزلها... ما اكتشفته لاحقا أشعرها بالارتباك أكثر! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:36

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كيف هو الوضع جنوباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:31

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023

LBCI
أمن وقضاء
06:00

عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة

LBCI
منوعات
05:58

حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!

LBCI
أخبار لبنان
07:55

ماذا في تفاصيل العطل في تلفريك جونية... وهل تمت معالجته؟

LBCI
أمن وقضاء
00:58

العثور على جثة شاب في غدراس

LBCI
فنّ
05:27

إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
09:02

استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
06:19

ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More