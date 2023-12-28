اختفيا قبل عيد الميلاد... وبعد أيام عُثر على جثتي الوالدين في هذه الحالة!

عُثر على جثتي والدين من سان دييغو الأميركية بعدما اختفيا بشكلٍ غامض وذلك قبل خمسة أيام من عيد الميلاد، بالقرب من الحدود المكسيكية في جريمة قتل وانتحار على ما يبدو.

وفي التفاصيل، اختفى جوني وميليسا سوتو، البالغان من العمر 52 و45 عامًا، من منزلهما في سان دييغو مساء الأربعاء 20 كانون الأول، حسبما قال أطفالهما لوسائل الإعلام المحلية.

وعثرت الجمارك ودوريات الحدود الأميركية يوم الثلاثاء على سيارة متوقفة في ساحة انتظار السيارات في كازينو "غولدن أكورن" في كامبو، كاليفورنيا، وبها جثتي رجل وامرأة أصيبا بطلق ناري في الرأس. وقالت شرطة سان دييغو في بيان صحفي يوم الأربعاء إن الرجل توفي متأثرا بإصابات غير محددة.

مع استمرار التحقيق في جرائم القتل والانتحار، تم التأكد من أن الجثتين هما جوني وميليسا.

وجاء هذا الاكتشاف المأساوي بعد أن أصيب أطفالهم بالذعر جراء اختفاء والديهم، وشعروا بالقلق من حدوث شيء مروع للزوجين، اللذين كان زواجهما على المحك.