"استدرج طفلة وصوّرها عارية ثم اغتصبها"... بلد عربي يُعاقب الجاني بأقصى العقوبات

أكّد بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيراً أو "الإعدام" لأحد الجناة في منطقة جازان.

ووفقاً للبيان، فقد "أقدم بندر محمد علي السلمي من الجنسية اليمنية على استدراج طفلة قاصرة سنا وإدخالها مقر سكنه والتحرش بها وتجريديها من ملابسها وتصويرها واغتصابها".

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وخلال التحقيقات اعترف بجريمته. وقد صدر حكم بقتله تعزيراً بناءً على الأدلة المقدمة وتأكيد المحكمة العليا على الحكم. تم تنفيذ الحكم في 27 كانون الأول 2023 بمنطقة جازان.

وأكدت الوزارة على أهمية تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام الله في حالات الاعتداء والاعتداء على الأبرياء، محذرةً من أي شخص يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم، مؤكدةً أن العقاب الشرعي سيكون نهايتهم.

وجاء في البيان: "تؤكد وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".