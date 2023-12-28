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ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!

منوعات
2023-12-28 | 06:19
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ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!
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ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!

ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!

ألقي القبض على ملكة جمال سابقة بتهمة تهريب الأسلحة، بينما يطارد رجال الشرطة حبيبها المزعوم الذي يتاجر بالمخدرات.

ويبدو أن ألوندرا ميركادو كامبوس البالغة 22 عامًا، قد سلكت طريقاً خاطئاً منذ أن تُوجت بلقب ملكة جمال بوليفيا في عام 2023.

وعلى الرغم من نشرها للعديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلا أنها اختفت كلياً بعد أن تم نقلها إلى سجن للنساء بتهمة تهريب الأسلحة.

ويُذكر أن الشرطة عثرت على ترسانة تضم أكثر من 100 سلاح، بما في ذلك بنادق AK-47، في منزل الشابة، وفق موقع "ذا صن".

وشريك الشابة، أندريس فاسكيز، البالغ من العمر 22 عامًا، هو هارب حاليًا ومطلوب للاستجواب بشأن مزاعم الاتجار الدولي بالمخدرات.

وبحسب ما ورد، سيتم احتجاز كامبوس لمدة 30 يومًا في الحبس الاحتياطي حتى مثولها الأول أمام المحكمة.

وقال المحققون إنهم ينتظرون نتائج اختبارات الطب الشرعي على سيارة الشريكين لتقديم أدلة لتوجيه الاتهام إلى كامبوس أيضًا بتهريب المخدرات، ويأملون أيضًا أن يقدم هاتفها الذي استولوا عليه أدلة حاسمة.

وتُظهر مقاطع فيديو كامبوس وشريكها في عدد من الحفلات مع الأسلحة غير القانونية التي صادرتها الشرطة.

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