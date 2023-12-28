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وفاة "شابة محبوبة" بطريقة مأساوية في يوم عيد الميلاد... ماذا حصل لها؟

وفاة "شابة محبوبة" بطريقة مأساوية في يوم عيد الميلاد... ماذا حصل لها؟







ويُعتقد أن غرايسي فاتر سقطت من دراجة رباعية بعد انقلابها، في بريطانيا في 23 كانون الأول، وفق موقع



وتم نقل الشابة إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي، لكنها توفيت بشكل مأساوي متأثرة بجراحها في يوم عيد الميلاد.



وتم القبض على رجلين يبلغان من العمر 29 و30 عامًا، للاشتباه في تسببهما في الوفاة، أو الإصابة الخطيرة بسبب القيادة الخطرة.



وتم إطلاق سراحهما بكفالة مع شروط العودة إلى الشرطة في شهر شباط، في انتظار مزيد من التحقيقات.



وفي تحية مؤثرة، قالت عائلة غرايسي إنها كانت "فتاة ريفية ذات قلب كبير. لقد كانت الإنسانة الأكثر لطفًا واهتمامًا وجمالًا من الداخل والخارج، وكانت تساعد أي شخص يحتاج إلى مساعدتها. لقد كانت محبوبة من قبل كل من التقى بها". توفيت شابة تبلغ من العمر22 عامًا، يوم عيد الميلاد بعد تعرّضها لحادث مروع.ويُعتقد أن غرايسي فاتر سقطت من دراجة رباعية بعد انقلابها، في بريطانيا في 23 كانون الأول، وفق موقع "ذا صن" وتم نقل الشابة إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي، لكنها توفيت بشكل مأساوي متأثرة بجراحها في يوم عيد الميلاد.وتم القبض على رجلين يبلغان من العمر 29 و30 عامًا، للاشتباه في تسببهما في الوفاة، أو الإصابة الخطيرة بسبب القيادة الخطرة.وتم إطلاق سراحهما بكفالة مع شروط العودة إلى الشرطة في شهر شباط، في انتظار مزيد من التحقيقات.وفي تحية مؤثرة، قالت عائلة غرايسي إنها كانت "فتاة ريفية ذات قلب كبير. لقد كانت الإنسانة الأكثر لطفًا واهتمامًا وجمالًا من الداخل والخارج، وكانت تساعد أي شخص يحتاج إلى مساعدتها. لقد كانت محبوبة من قبل كل من التقى بها".