عائلة بلا مأوى صباح عيد الميلاد... اصطدمت سيارة بمنزلهم وهذا ما حصل!

"تصرف شنيع"... توقيف اسرائيلي علق رأس حمار في مقبرة إسلامية (صور)

"تصرف شنيع"... توقيف اسرائيلي علق رأس حمار في مقبرة إسلامية (صور)

"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!