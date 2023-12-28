الطفلة المعجرة... وُلدت بلا عيون وأزيل جزء من دماغها: "الأطباء مذهولون!"

أذهلت "طفلة المعجزة" واسمها هارليم كارتر الفريق الطبي بعد ولادتها دون عيون، وإزالة جزء من دماغها.

هارليم، البالغة من العمر خمسة أشهر، تعاني من حالة نادرة تسمى "anophthalmia"، حيث يُولد الطفل بعدم وجود عين واحدة أو كليهما.

وقالت والدتها، أليانا كارتر، 19 عامًا، إن "الأطباء مذهولون حقًا بحالتها".

وأضافت: "أخبروني أنها لن تستطيع المشي أو التحدث، ولكنها الآن تقترب من الزحف، رغم عدم قدرتها على استخدام الجانب الأيمن من جسمها. هي الطفلة الأكثر إثارة للإعجاب!".

واكتشفت أليانا، التي تعيش في سالزبوري بولاية نورث كارولينا، أنها حامل في تشرين الثاني 2022، ولم تواجه أي مضاعفات خلال فترة الحمل.

بعد فحص هارليم الروتيني في الأسبوع الـ20، ذكرت كارتر أن الطفلة كانت تبدو في حالة جيدة. ولكن الأمور أصبحت واضحة فقط عندما وُلدت هارليم في 22 تموز.