كانت أن تفقد حياتها بسببه... مأساة تعيشها سيدة بعد إصابتها بحالة صحية خطرة من الببغاء!

في لحظات الحب والتواصل المشترك مع الحيوانات، قد نغفل عن المخاطر التي قد تختبئ وراء هذه العلاقات اللطيفة. هذا ما كشفته شهرزاد غفور، البالغة من العمر 49 عامًا، عندما تعرضت لحالة صحية خطيرة بعد تعاملها مع ببغاء ابن أخيها.

وقالت شهرزاد: "كنت دائمًا معجبة بالطيور وخاصةً بببغائي الحبيب، جاك، الذي أقضي معه أوقاتًا طويلة. ولكن عندما جاء فرانك، الببغاء الجديد، لم أكن أعلم بالمخاطر التي قد يحملها معه".

الحمى الببغائية، التي تسببها بكتيريا C. psittaci، قد تكون مألوفة لدى أصحاب الطيور، لكنها تُعد تهديدًا حقيقيًا ويمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل الحمى، الصداع، والتنفس الصعب، وفي بعض الحالات النادرة، قد تكون قاتلة.

وأضافت شهرزاد بألم: "تعلمت الدرس القاسي بأن حبّ الحيوانات، رغم جمالها، يجب أن تأتي بالحذر. فمن السهل أن نغفل عن التحذيرات ونُخاطر بصحتنا وسلامتنا".

الآن، وبعد تجربتها المُرة، تطمئن شهرزاد الجميع: "أتمنى من الجميع أن يكونوا حذرين ومُستعدين للبحث عن المعلومات قبل اقتناء أي حيوان كحيوان أليف. وأن نُعاملهم بكل الحب والرعاية، لكن بحذر ووعي".