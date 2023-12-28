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عاش حياةً سابقة وشهد على الثورة الفرنسية… إليكم سلسلة تنبؤات مخيفة لمنجّم عالمي!

منوعات
2023-12-28 | 10:10
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عاش حياةً سابقة وشهد على الثورة الفرنسية… إليكم سلسلة تنبؤات مخيفة لمنجّم عالمي!
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عاش حياةً سابقة وشهد على الثورة الفرنسية… إليكم سلسلة تنبؤات مخيفة لمنجّم عالمي!

عاش حياةً سابقة وشهد على الثورة الفرنسية… إليكم سلسلة تنبؤات مخيفة لمنجّم عالمي!

أعلن المنجّم "نيكولا أوغولا" الذي تنبأ بكوفيد-19، عن سلسلة تنبؤات جديدة تطال بوجوه بارزة، مثل "ميغان ماركل" التي ستعاني من وجع القلب حيال فضيحة ملكية ستحصل عام 2024.

وادعى أوغولا أنه تنبأ بكوفيد-19، وحركة "حياة السود مهمة" أو Black Lives Matter، ومقابلة الإعلامية أوبرا مع هاري وميغان، كما توقع العام الماضي، ارتفاعًا في حالات الملاريا.

وفي هذا السياق، قال أوغولا في حديث له مع موقع "ميرور" البريطاني، إن صوته الداخلي أظهر له أنه قد يكون هناك تسريب لتسجيل صوتي ملكي خلال العام المقبل، وتوقّع تدهورًا اقتصاديًا عالميًّا ونجاحًا للعديد من المشاهير الإناث.

وشعر أوغولا بحدوث تغيير في مهنة رئيس أميركي سابق مثير للجدل في العام المقبل، موضحًا أنه رأى قوة متزايدة لـ"دونالد ترامب"، بالإضافة إلى ارتفاع في المعتقدات اليمينية المتطرفة.  وأضاف أوغولا أن الاقتصاد سوف يتضرر، بحيث سترتفع أسعار النفط أكثر والدولار سيضعف أكثر مع مرور الوقت.

وكان للمشاهير الإناث حصة من هذه التوقعات، ومن بينهنّ  "فيكتوريا بيكهام" التي اعتقد أوغولا أنها ستركز على صحتها ورفاهيتها وستستمر في تحقيق المزيد من النجاح. وكذلك "كيم كارداشيان" سوف تصدر عملاً أدبيًّا، ربّما كتابًا، وسوف تحدث تغييرًا في وجهات نظر الجمهور، على حدّ قوله.

وأضاف أوغولا أنه سيكون هناك المزيد من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيتمّ تجربة الروبوتات في المحلات التجارية كالسوبر ماركت.

وشرح أوغولا عن قدراته النفسية، إذ تأتي عادة تنبؤاته من الأحلام، الرؤى والمشاعر، وفي بعض الأحيان يكون الأمر عبارة عن سماع أصوات داخلية.

وقال أوغولا إنه مرّ بتجربة غامضة عندما كان مراهقًا، أثناء تفكيره العميق تذكّر مرّة بعضًا من "حياته الماضية"،  حيث رأى صورًا  له، مثلًا مع ملكة مصرية، وصورة له في الثورة الفرنسية، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

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