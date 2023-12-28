الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاش حياةً سابقة وشهد على الثورة الفرنسية… إليكم سلسلة تنبؤات مخيفة لمنجّم عالمي!
منوعات
2023-12-28 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عاش حياةً سابقة وشهد على الثورة الفرنسية… إليكم سلسلة تنبؤات مخيفة لمنجّم عالمي!
عاش حياةً سابقة وشهد على الثورة الفرنسية… إليكم سلسلة تنبؤات مخيفة لمنجّم عالمي!
أعلن المنجّم "نيكولا أوغولا" الذي تنبأ بكوفيد-19، عن سلسلة تنبؤات جديدة تطال بوجوه بارزة، مثل "ميغان ماركل" التي ستعاني من وجع القلب حيال فضيحة ملكية ستحصل عام 2024.
وادعى أوغولا أنه تنبأ بكوفيد-19، وحركة "حياة السود مهمة" أو Black Lives Matter، ومقابلة الإعلامية أوبرا مع هاري وميغان، كما توقع العام الماضي، ارتفاعًا في حالات الملاريا.
وفي هذا السياق، قال أوغولا في حديث له مع موقع "ميرور" البريطاني، إن صوته الداخلي أظهر له أنه قد يكون هناك تسريب لتسجيل صوتي ملكي خلال العام المقبل، وتوقّع تدهورًا اقتصاديًا عالميًّا ونجاحًا للعديد من المشاهير الإناث.
وشعر أوغولا بحدوث تغيير في مهنة رئيس أميركي سابق مثير للجدل في العام المقبل، موضحًا أنه رأى قوة متزايدة لـ"دونالد ترامب"، بالإضافة إلى ارتفاع في المعتقدات اليمينية المتطرفة. وأضاف أوغولا أن الاقتصاد سوف يتضرر، بحيث سترتفع أسعار النفط أكثر والدولار سيضعف أكثر مع مرور الوقت.
وكان للمشاهير الإناث حصة من هذه التوقعات، ومن بينهنّ "فيكتوريا بيكهام" التي اعتقد أوغولا أنها ستركز على صحتها ورفاهيتها وستستمر في تحقيق المزيد من النجاح. وكذلك "كيم كارداشيان" سوف تصدر عملاً أدبيًّا، ربّما كتابًا، وسوف تحدث تغييرًا في وجهات نظر الجمهور، على حدّ قوله.
وأضاف أوغولا أنه سيكون هناك المزيد من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيتمّ تجربة الروبوتات في المحلات التجارية كالسوبر ماركت.
وشرح أوغولا عن قدراته النفسية، إذ تأتي عادة تنبؤاته من الأحلام، الرؤى والمشاعر، وفي بعض الأحيان يكون الأمر عبارة عن سماع أصوات داخلية.
وقال أوغولا إنه مرّ بتجربة غامضة عندما كان مراهقًا، أثناء تفكيره العميق تذكّر مرّة بعضًا من "حياته الماضية"، حيث رأى صورًا له، مثلًا مع ملكة مصرية، وصورة له في الثورة الفرنسية، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
آخر الأخبار
منوعات
حياةً
سابقة
الثورة
الفرنسية
تنبؤات
منجّم
التالي
"تصرف شنيع"... توقيف اسرائيلي علق رأس حمار في مقبرة إسلامية (صور)
"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-12-27
الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار
أخبار دولية
2023-12-27
الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار
0
آخر الأخبار
2023-12-27
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يبلغ نتنياهو في مكالمة بضرورة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار
آخر الأخبار
2023-12-27
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يبلغ نتنياهو في مكالمة بضرورة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار
0
آخر الأخبار
2023-12-26
الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل عن تكثيف القتال وإطالة أمده في غزة
آخر الأخبار
2023-12-26
الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل عن تكثيف القتال وإطالة أمده في غزة
0
منوعات
2023-12-26
مستوى اللغة الفرنسية المطلوب للمهاجرين يرتفع على مر السنوات في فرنسا
منوعات
2023-12-26
مستوى اللغة الفرنسية المطلوب للمهاجرين يرتفع على مر السنوات في فرنسا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:20
زوجان ينتقمان من بعضهما عشية عيد الميلاد… والسبب "هدية أنانية"!
منوعات
13:20
زوجان ينتقمان من بعضهما عشية عيد الميلاد… والسبب "هدية أنانية"!
0
منوعات
13:02
راهبات تنافس العصابات عبر الماريجوانا...إليكم هذه القصة الغريبة!
منوعات
13:02
راهبات تنافس العصابات عبر الماريجوانا...إليكم هذه القصة الغريبة!
0
منوعات
11:12
بعد 47 عامًا... الشرطة تكتشف هوية ضحية قتلت عام 1976!
منوعات
11:12
بعد 47 عامًا... الشرطة تكتشف هوية ضحية قتلت عام 1976!
0
منوعات
10:41
رحلة تفوق 10 آلاف دولار إلى جزر المالديف... لن تصدقوا ماذا حصل مع هذا الثنائي!
منوعات
10:41
رحلة تفوق 10 آلاف دولار إلى جزر المالديف... لن تصدقوا ماذا حصل مع هذا الثنائي!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:02
استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:02
استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
05:16
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي تزامنًا مع غارات جوية على منطقة الصالحاني بين راميا ومروحين في القطاع الغربي
آخر الأخبار
05:16
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي تزامنًا مع غارات جوية على منطقة الصالحاني بين راميا ومروحين في القطاع الغربي
0
منوعات
2023-10-20
اكتشاف القبر المفقود لـ "الملكة المنسية" في مصر القديمة...حكمت "بقوة غير عادية" قبل 5000 عام!
منوعات
2023-10-20
اكتشاف القبر المفقود لـ "الملكة المنسية" في مصر القديمة...حكمت "بقوة غير عادية" قبل 5000 عام!
0
آخر الأخبار
01:19
قائد الحرس الثوري الإيراني: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل وحماس والجهاد الإسلامي تنتجان السلاح في الداخل
آخر الأخبار
01:19
قائد الحرس الثوري الإيراني: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل وحماس والجهاد الإسلامي تنتجان السلاح في الداخل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف هو الوضع جنوباً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف هو الوضع جنوباً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:31
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023
خبر عاجل
06:31
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023
2
أمن وقضاء
06:00
عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة
أمن وقضاء
06:00
عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة
3
منوعات
05:58
حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!
منوعات
05:58
حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!
4
أخبار لبنان
07:55
ماذا في تفاصيل العطل في تلفريك جونية... وهل تمت معالجته؟
أخبار لبنان
07:55
ماذا في تفاصيل العطل في تلفريك جونية... وهل تمت معالجته؟
5
أمن وقضاء
00:58
العثور على جثة شاب في غدراس
أمن وقضاء
00:58
العثور على جثة شاب في غدراس
6
فنّ
05:27
إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)
فنّ
05:27
إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)
7
أمن وقضاء
09:02
استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:02
استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل
8
منوعات
06:19
ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!
منوعات
06:19
ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More