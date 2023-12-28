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رحلة تفوق 10 آلاف دولار إلى جزر المالديف... لن تصدقوا ماذا حصل مع هذا الثنائي!

رحلة تفوق 10 آلاف دولار إلى جزر المالديف... لن تصدقوا ماذا حصل مع هذا الثنائي!





وبغية الاحتفال بمرور 9 سنوات على علاقتهما، قرر الثنائي حجز تذكرتين إلى المالديف، للاستمتاع بتجربة غروب الشمس والبحار الكريستالية. ولكن بدلا من ذلك، تم إنفاق أكثر من نصف الرحلة الباهظة الثمن في مأوى بسبب ظروف الطقس السيئة، على الرغم من ذهابهما في كانون الأول، وهو الـ"موسم المثالي" للطقس الدافئ والجميل.



وذكر كل من كابلاند وغوز، أنه سبق وقاما بزيارة جزر المالديف من قبل، إلا أنهما لم يتوقّعا أن عودتهما هذه المرة ستكون مختلفة، وأتى الحجز دون تردد في فندق يشتهر بمشاهدة قرش الحوت، ولكن بسبب الغيوم والأمطار الغزيرة لم يشاهدا أي من هذه الحيوانات.



وحاول الثنائي التركيز على الجانب المضحك من المغامرة، وأمضيا العطلة في منتجع فاخر يكلف ما يفوق الألف جنيها إسترلينيا في الليلة، حيث كانت هناك أنشطة داخلية معروضة للتعويض، وفق ما نقل موقع "



وأراد الحبيبان كابلاند وغوز تحذير الناس لكي يتوخوا الحذر عند السفر ، حتى عندما تكون وجهة ذات سمعة جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلًا بعض الأشخاص مستعدّين لإنفاق آلاف الدولارات للذهاب إلى جزر المالديف وهم لا يدركون واقعها الحقيقي. حذّر الحبيبان "أوسكار كابلاند" و"دان غوز" متابعيهما من نصائح السفر الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أمضيا عطلتهما في جزر المالديف، والتي بلغت قيمتها 9,400 جنيه إسترليني تقريبا، مع غيوم كثيفة وأمطار غزيرة.وبغية الاحتفال بمرور 9 سنوات على علاقتهما، قرر الثنائي حجز تذكرتين إلى المالديف، للاستمتاع بتجربة غروب الشمس والبحار الكريستالية. ولكن بدلا من ذلك، تم إنفاق أكثر من نصف الرحلة الباهظة الثمن في مأوى بسبب ظروف الطقس السيئة، على الرغم من ذهابهما في كانون الأول، وهو الـ"موسم المثالي" للطقس الدافئ والجميل.وذكر كل من كابلاند وغوز، أنه سبق وقاما بزيارة جزر المالديف من قبل، إلا أنهما لم يتوقّعا أن عودتهما هذه المرة ستكون مختلفة، وأتى الحجز دون تردد في فندق يشتهر بمشاهدة قرش الحوت، ولكن بسبب الغيوم والأمطار الغزيرة لم يشاهدا أي من هذه الحيوانات.وحاول الثنائي التركيز على الجانب المضحك من المغامرة، وأمضيا العطلة في منتجع فاخر يكلف ما يفوق الألف جنيها إسترلينيا في الليلة، حيث كانت هناك أنشطة داخلية معروضة للتعويض، وفق ما نقل موقع " دايلي ميل " الالكتروني.وأراد الحبيبان كابلاند وغوز تحذير الناس لكي يتوخوا الحذر عند السفر ، حتى عندما تكون وجهة ذات سمعة جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلًا بعض الأشخاص مستعدّين لإنفاق آلاف الدولارات للذهاب إلى جزر المالديف وهم لا يدركون واقعها الحقيقي.