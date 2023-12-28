بعد 47 عامًا... الشرطة تكتشف هوية ضحية قتلت عام 1976!

بعد 47 عامًا... الشرطة تكتشف هوية ضحية قتلت عام 1976!

حددت الشرطة هوية الرجل الذي عثر عليه المتنزهون بالقرب من بحيرة قبل 47 عامًا، عام 1976، وذلك بعد البحث في سجلات بصمات الأصابع التي لم تكن متاحة سابقًا.



وقالت الشرطة إنه تم التعرف على بقايا "لويس ألونسو باريديس" أخيرًا بعد فحص بصمات الأصابع التي تم أخذها في ذلك الوقت ومقارنتها بجميع تلك الموجودة في قاعدة بيانات وطنية لم تكن متوفرة في ذلك الوقت.



وقال المحققون إن باريديس كان من "السلفادور"، وأظهر في ذلك الوقت تشريح الجثة أنه ربما كان في أوائل الثلاثينيات من عمره أو منتصفه وقد أصيب برصاصة في الرأس من مسافة قريبة.



وعلى الرغم من قيام السلطات بجمع بصمات الأصابع ورسم صورة مركبة لـ"باريديس"، إلا أن القضية سرعان ما تجمدت وظل الضحية مجهول الهوية لحوالي خمسة عقود قبل إعادة إكمال التحقيق في تشرين الأول.



ولم يتمكن المحققون حتى الآن من العثور على أي من أقارب باريديس، وطلبوا من المواطنين التواصل معهم لتزويدهم بأي معلومات حول القضية أو أي خيوط يمكن أن تساعد في العثور على أقاربه الباقين على قيد الحياة.