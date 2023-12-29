"قطار العام الجديد"...شاهدوا الزينة المميزة بمناسبة رأس السنة داخل قطار هذا البلد! (فيديو)

"قطار العام الجديد"...شاهدوا الزينة المميزة بمناسبة رأس السنة داخل قطار هذا البلد! (فيديو)



زُيّن مترو الأنفاق في موسكو بطريقة مميزة بمناسبة "العام الجديد" بهدف تمتُّع الركاب بأجواء عيد رأس السنة.



وتم تزيين قاطراته بالأشرطة والمصابيح المضيئة، وبـ 80 فرع من أشجار الشوح التي ترمز إلى رأس السنة، وبأشكال بابا نويل، وأكاليل مضيئة وقصاصات ثلجية.



وهذا القطار من نوع (Ezh-3) يسير في رحلات على خط مترو" Tagansko-Krasnopresnenskaya" في العاصمة الروسية.



وقال نائب محافظ موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف:"في كل عام، وفي فترة أعياد رأس السنة ينتظر الركاب ظهور قطار الأعياد على هذا الخط. هذا القطار هو رمز لاستمرارية وسائل النقل في موسكو، حيث يزرع البهجة في قلوب سكان المدينة بتصميمه وأجوائه الخاصة، وفي كل عام نختار له ديكورات جديدة".



وعملت قطارات (Ezh-3) في مترو موسكو لمدة 50 سنة تقريباً، وبالأخص على خط "Tagansko-Krasnopresnenskaya". وخلال سنوات عملها نقلت ملايين الركاب، والآن يتم تسيير هذا النوع من القطارات على الخط المذكور مرات عدة في السنة فقط، في أيام الاحتفالات الرسمية، وفي فترة أعياد رأس السنة.



ويُذكر أنه بدأ تقليد تزيينها في موسم الأعياد في موسكو منذ العام 2016.