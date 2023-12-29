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أنهت علاقتها بصديقتها المفضلة بعد 14 عامًا...والسبب هدية عيد الميلاد!

أنهت علاقتها بصديقتها المفضلة بعد 14 عامًا...والسبب هدية عيد الميلاد!







ولجأت هايلي بيترز، إحدى محبي العناية بالبشرة والمكياج والأزياء، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتتحدث بصراحة عن خيارها بإنهاء الصداقة، لأن الهدية التي تلقتها من صديقتها كانت "سيئة للغاية".



وبدأت القصة عندما قررت هايلي وأصدقائها تبادل الهدايا بمناسبة عيد الميلاد منذ أشهر عدة. فاشترت صديقتها هدايا مميزة لباقي الأصدقاء ولقطتها وكلبها.



وقالت هايلي: "اشتريت لها أشياء بقيمة 150 دولارًا. وعندما ذهبت إلى الغرفة لتحضر لي هديتي، غابت لأكثر من 10 دقائق، لتعود ومعها دفتر ملاحظات أبيض قذر في يدها. فأعطتني إياه وقالت إنه بمناسبة أني أحب الكتابة".



وأضافت: "أنا لا أحب الكتابة، ولم أستمتع بالكتابة علنًا أبدًا، أنا أحب القراءة فقط. ومن الواضح أن هذا دفتر ملاحظات مستعمل، اذ كان هناك ثلاث أو أربع صفحات ممزقة. فتركت الدفتر في منزلها."



وقررت الشابة بعدها بعدم التحدث مع صديقتها مرة أخرى، ليس بسبب الهدية، ولكن بسبب المبدأ والجهد غير المبذول في الصداقة.



كشفت امرأة أنها وصديقتها المفضلة منذ 14 عامًا لم يعودا صديقتين، بسبب هدية عيد الميلاد، وفق موقع "ذا صن" ولجأت هايلي بيترز، إحدى محبي العناية بالبشرة والمكياج والأزياء، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتتحدث بصراحة عن خيارها بإنهاء الصداقة، لأن الهدية التي تلقتها من صديقتها كانت "سيئة للغاية".وبدأت القصة عندما قررت هايلي وأصدقائها تبادل الهدايا بمناسبة عيد الميلاد منذ أشهر عدة. فاشترت صديقتها هدايا مميزة لباقي الأصدقاء ولقطتها وكلبها.وقالت هايلي: "اشتريت لها أشياء بقيمة 150 دولارًا. وعندما ذهبت إلى الغرفة لتحضر لي هديتي، غابت لأكثر من 10 دقائق، لتعود ومعها دفتر ملاحظات أبيض قذر في يدها. فأعطتني إياه وقالت إنه بمناسبة أني أحب الكتابة".وأضافت: "أنا لا أحب الكتابة، ولم أستمتع بالكتابة علنًا أبدًا، أنا أحب القراءة فقط. ومن الواضح أن هذا دفتر ملاحظات مستعمل، اذ كان هناك ثلاث أو أربع صفحات ممزقة. فتركت الدفتر في منزلها."وقررت الشابة بعدها بعدم التحدث مع صديقتها مرة أخرى، ليس بسبب الهدية، ولكن بسبب المبدأ والجهد غير المبذول في الصداقة.