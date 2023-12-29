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أرادت الانضمام إلى إبنها في شهر العسل وكان ردّ العروس صادماً...هل استطاعت منعها؟

منوعات
2023-12-29 | 09:21
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أرادت الانضمام إلى إبنها في شهر العسل وكان ردّ العروس صادماً...هل استطاعت منعها؟
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أرادت الانضمام إلى إبنها في شهر العسل وكان ردّ العروس صادماً...هل استطاعت منعها؟

أرادت الانضمام إلى إبنها في شهر العسل وكان ردّ العروس صادماً...هل استطاعت منعها؟

أصيبت عروس جديدة بالصدمة عندما طالبت حماتها مرافقتها هي وزوجها في شهر العسل، رغم محاولتهما منعها ووضع حدود معها.

وبحسب موقع "ذا صن"، أوضحت العروس أنه منذ أن كان خطيبها صغيراً، كان يكافح من أجل الحفاظ على الحدود مع والدته.

وعلى الرغم من محاولاتهما العديدة، قالت العروس: "يبدو أن حماتي ما زالت لا تفهم سبب عدم قدرتها على معانقة أو تقبيل زوجي بعد الآن، وكانت قد اعترفت لي أن علاقتها بابنها قد تغيرت بعد دخولي إلى حياته".

وفي محاولة لإصلاح علاقتهما، دعت الأم نفسها لقضاء شهر العسل مع العروسين للتحدث مع ابنها والتقرّب منه من جديد.

ورغم رفض العروس، إلا أن حماتها أصرّت على الانضمام إليهما، فقالت لها كنتها أنها تريد ممارسة الجنس مع ابنها طوال اليوم، لذا لن يكون لديهما الوقت الكافي لقضائه معها.

ولكنها وجدت أعذاراً لكل الأسباب وأصرّت على الذهاب، ما دفع العروس بالتفكير مرة ثانية ما إذا كانت تريد أن تكمل في هذه العلاقة أم لا.

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