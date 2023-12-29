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سبّبت لها صدمة وتساؤلات... هذه هي الهدية التي اشتراها لحبيبته!

سبّبت لها صدمة وتساؤلات... هذه هي الهدية التي اشتراها لحبيبته!





قام "إنغوس دونكان"، بعد قراءة قائمة أمنيات حبيبته، بشراء منتج من ماركة "دايسون"، ولكن الصدمة كانت بشرائه المنتج الخطأ، وفق ما نقل موقع "



وأصيبت حبيبة دونكان، والتي أرادت احدى منتجات "دايسون" الكهربائية، بخيبة أمل كبيرة عندما اكتشفت مجففًا لليدين من العلامة التجارية نفسها.



وعندما قامت بفتح الهدية، بدأت تتساءل عن السبب الذي دفع حبيبها إلى شراء مجفف يدين، وقامت بتصويرها وإرسالها له، وطرحت عليه السؤال بتعجّب واضح.



ووُصفت حبيبة دونكان على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"ناكرة للجميل"، واعتقد البعض أنها على الأرجح أرادت مقلاة هوائية بدلاً من مجفف الأيدي، أو حتى مجفف شعر من العلامة التجارية "دايسون" لتغليف خصلات شعرها وجعلها ناعمة كالحرير. قام "إنغوس دونكان"، بعد قراءة قائمة أمنيات حبيبته، بشراء منتج من ماركة "دايسون"، ولكن الصدمة كانت بشرائه المنتج الخطأ، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وأصيبت حبيبة دونكان، والتي أرادت احدى منتجات "دايسون" الكهربائية، بخيبة أمل كبيرة عندما اكتشفت مجففًا لليدين من العلامة التجارية نفسها.وعندما قامت بفتح الهدية، بدأت تتساءل عن السبب الذي دفع حبيبها إلى شراء مجفف يدين، وقامت بتصويرها وإرسالها له، وطرحت عليه السؤال بتعجّب واضح.ووُصفت حبيبة دونكان على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"ناكرة للجميل"، واعتقد البعض أنها على الأرجح أرادت مقلاة هوائية بدلاً من مجفف الأيدي، أو حتى مجفف شعر من العلامة التجارية "دايسون" لتغليف خصلات شعرها وجعلها ناعمة كالحرير.