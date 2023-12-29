الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
صمت الحب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سبّبت لها صدمة وتساؤلات... هذه هي الهدية التي اشتراها لحبيبته!
منوعات
2023-12-29 | 09:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سبّبت لها صدمة وتساؤلات... هذه هي الهدية التي اشتراها لحبيبته!
سبّبت لها صدمة وتساؤلات... هذه هي الهدية التي اشتراها لحبيبته!
قام "إنغوس دونكان"، بعد قراءة قائمة أمنيات حبيبته، بشراء منتج من ماركة "دايسون"، ولكن الصدمة كانت بشرائه المنتج الخطأ، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وأصيبت حبيبة دونكان، والتي أرادت احدى منتجات "دايسون" الكهربائية، بخيبة أمل كبيرة عندما اكتشفت مجففًا لليدين من العلامة التجارية نفسها.
وعندما قامت بفتح الهدية، بدأت تتساءل عن السبب الذي دفع حبيبها إلى شراء مجفف يدين، وقامت بتصويرها وإرسالها له، وطرحت عليه السؤال بتعجّب واضح.
ووُصفت حبيبة دونكان على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"ناكرة للجميل"، واعتقد البعض أنها على الأرجح أرادت مقلاة هوائية بدلاً من مجفف الأيدي، أو حتى مجفف شعر من العلامة التجارية "دايسون" لتغليف خصلات شعرها وجعلها ناعمة كالحرير.
آخر الأخبار
منوعات
سبّبت
وتساؤلات
الهدية
اشتراها
لحبيبته
التالي
"قطار العام الجديد"...شاهدوا الزينة المميزة بمناسبة رأس السنة داخل قطار هذا البلد! (فيديو)
زوجان ينتقمان من بعضهما عشية عيد الميلاد… والسبب "هدية أنانية"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-22
التحكم المروري: تجمع للمياه على طريق أنفاق المطار سبّبت بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا
آخر الأخبار
2023-12-22
التحكم المروري: تجمع للمياه على طريق أنفاق المطار سبّبت بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا
0
منوعات
2023-10-28
"الجرذ الرومنسي" يشعل الانترنت... هكذا قدم العشاء لحبيبته! (فيديو)
منوعات
2023-10-28
"الجرذ الرومنسي" يشعل الانترنت... هكذا قدم العشاء لحبيبته! (فيديو)
0
فنّ
2023-10-23
انتقادات وتساؤلات حول ابن باريس هيلتون وحجم رأسه الكبير... والأخيرة ترد: "ملاكي يتمتع بصحة جيدة"! (صورة)
فنّ
2023-10-23
انتقادات وتساؤلات حول ابن باريس هيلتون وحجم رأسه الكبير... والأخيرة ترد: "ملاكي يتمتع بصحة جيدة"! (صورة)
0
فنّ
2023-10-23
تحفة فنية لرسام عصر النهضة رفائيل اشتراها هواة فرنسيون "من دون قصد"
فنّ
2023-10-23
تحفة فنية لرسام عصر النهضة رفائيل اشتراها هواة فرنسيون "من دون قصد"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:48
هل يصبح "ميكي"محور نزاعات قانونية؟!
منوعات
16:48
هل يصبح "ميكي"محور نزاعات قانونية؟!
0
منوعات
16:42
مشاهير "شبه عراة" يثيرون الجدل في روسيا...حفل أشعل هجوما واسعا وهذه التفاصيل!
منوعات
16:42
مشاهير "شبه عراة" يثيرون الجدل في روسيا...حفل أشعل هجوما واسعا وهذه التفاصيل!
0
منوعات
16:24
بعد تحطم طائرة نيبالية في كانون الثاني الفائت... السلطات تعلن: من الناحية التقنية كانت الطائرة في حال جيدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:24
بعد تحطم طائرة نيبالية في كانون الثاني الفائت... السلطات تعلن: من الناحية التقنية كانت الطائرة في حال جيدة وهذا ما حدث!
0
منوعات
16:17
قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!
منوعات
16:17
قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:30
هوكشتاين سيزور بيروت للحصول على أجوبة واضحة من حزب الله ومدى استعداده للتراجع الى شمال الليطاني (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:30
هوكشتاين سيزور بيروت للحصول على أجوبة واضحة من حزب الله ومدى استعداده للتراجع الى شمال الليطاني (الأنباء الالكترونية)
0
منوعات
2023-12-27
"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!
منوعات
2023-12-27
"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!
0
أخبار دولية
14:45
المستشار الألماني يجري اتصالا هاتفيا مع بيني غانتس
أخبار دولية
14:45
المستشار الألماني يجري اتصالا هاتفيا مع بيني غانتس
0
حال الطقس
01:45
الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...
حال الطقس
01:45
الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
عطل التلفريك يطرح أسئلة عدة لا تزال أجوبتها تنتظر التحقيقات حول الحادث
تقارير نشرة الاخبار
16:43
عطل التلفريك يطرح أسئلة عدة لا تزال أجوبتها تنتظر التحقيقات حول الحادث
0
رياضة
13:49
"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو
رياضة
13:49
"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإبداع اللبناني في تصميم وصناعة الأثاث يصل إلى فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإبداع اللبناني في تصميم وصناعة الأثاث يصل إلى فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد عطل التلفريك... "الطاقة" توضح و"السياحة" تطالب بتعيين مكتب استشاري دولي متخصص للتحقيق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد عطل التلفريك... "الطاقة" توضح و"السياحة" تطالب بتعيين مكتب استشاري دولي متخصص للتحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
نوع جديد من الفن في لبنان... والفنان ليس إنسان
تقارير نشرة الاخبار
13:45
نوع جديد من الفن في لبنان... والفنان ليس إنسان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الثالثة... السيدة ماجدة الرومي في العلا لاحياء مهرجانات شتاء طنطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الثالثة... السيدة ماجدة الرومي في العلا لاحياء مهرجانات شتاء طنطورة
0
أخبار دولية
13:42
ممنوع مرور السفن الإسرائيلية... أين ولماذا؟
أخبار دولية
13:42
ممنوع مرور السفن الإسرائيلية... أين ولماذا؟
0
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تبحث مع القاهرة والدوحة في تفاصيل الصفقة الجديدة
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تبحث مع القاهرة والدوحة في تفاصيل الصفقة الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
على الجبهة الجنوبية قصف متبادل واستهداف سيارة في عيترون... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
على الجبهة الجنوبية قصف متبادل واستهداف سيارة في عيترون... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:08
جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟
فنّ
06:08
جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟
2
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز والمازوت؟
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز والمازوت؟
3
فنّ
07:41
هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأول؟
فنّ
07:41
هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأول؟
4
أمن وقضاء
07:17
حاول نشل حقيبة إحدى السيّدات... هذا مصيره
أمن وقضاء
07:17
حاول نشل حقيبة إحدى السيّدات... هذا مصيره
5
أمن وقضاء
14:51
جريحان في إشتباك على أوتوستراد جونية
أمن وقضاء
14:51
جريحان في إشتباك على أوتوستراد جونية
6
أخبار لبنان
01:56
عقيلة الرئيس الإيراني في بيروت
أخبار لبنان
01:56
عقيلة الرئيس الإيراني في بيروت
7
أخبار لبنان
14:22
"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو"
أخبار لبنان
14:22
"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو"
8
فنّ
06:16
فنانة عربية أنفقت ١٠٠ ألف دولار لتناول الآيس كريم
فنّ
06:16
فنانة عربية أنفقت ١٠٠ ألف دولار لتناول الآيس كريم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More