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احتفلت بعيد الميلاد مع عائلتها في منزل أخت زوجها... ما حصل معها بعد ذلك كان صادما: فاتورة قلبت الموازين!

احتفلت بعيد الميلاد مع عائلتها في منزل أخت زوجها... ما حصل معها بعد ذلك كان صادما: فاتورة قلبت الموازين!





وفي التفاصيل، مكثت هذه المرأة لمدة ثلاث ليالٍ مع زوجها وأطفالها في منزل أخت زوجها للاحتفال بعيد الميلاد، ولكنها لم تتوقع أن ترسل لها الأخيرة فاتورة "ضيافة" بقيمة مئتي جنيه إسترليني، كون إعداد مائدة الطعام يكون معقّدا عادة، ومكلفا.



وفي هذا السياق، بعد إنهاء فترة مكوثها مع عائلتها في منزل قريبتهم، قامت الأخيرة بإرسال فاتورة عبر البريد الإلكتروني إلى زوجة أخيها، حيث تمّ إعدادها بشكل رسمي ومتقن، مطالبة إياها بالقيمة المذكورة في الفاتورة.



وعلقت زوجة أخيها، أنها تدرك أن استضافة هذا العدد الكبير من الأشخاص يعد أمرًا صعبًا، لكنها لم تتوقع أن يتم تحصيل رسوم منها مقابل المتعة، مضيفة أن زوجها يريد أن يدفع لأخته ثمن إسكاتها، وتمنّت لو طلبت منها مقابلًا عن الساعات التي أمضتها في طهي عشاء عيد الميلاد، وتكلفة الأغراض التي اشترتها لتجهيز المائدة. تلقت امرأة هدية غير متوقعة في عيد الميلاد، فاتورة مئتي جنيه إسترليني مقابل ضيافة أخت زوجها لعائلتها، علمًا أن المرأة دفعت ثمن المائدة التي أعدّتها لأكثر من عشرة أشخاص، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، مكثت هذه المرأة لمدة ثلاث ليالٍ مع زوجها وأطفالها في منزل أخت زوجها للاحتفال بعيد الميلاد، ولكنها لم تتوقع أن ترسل لها الأخيرة فاتورة "ضيافة" بقيمة مئتي جنيه إسترليني، كون إعداد مائدة الطعام يكون معقّدا عادة، ومكلفا.وفي هذا السياق، بعد إنهاء فترة مكوثها مع عائلتها في منزل قريبتهم، قامت الأخيرة بإرسال فاتورة عبر البريد الإلكتروني إلى زوجة أخيها، حيث تمّ إعدادها بشكل رسمي ومتقن، مطالبة إياها بالقيمة المذكورة في الفاتورة.وعلقت زوجة أخيها، أنها تدرك أن استضافة هذا العدد الكبير من الأشخاص يعد أمرًا صعبًا، لكنها لم تتوقع أن يتم تحصيل رسوم منها مقابل المتعة، مضيفة أن زوجها يريد أن يدفع لأخته ثمن إسكاتها، وتمنّت لو طلبت منها مقابلًا عن الساعات التي أمضتها في طهي عشاء عيد الميلاد، وتكلفة الأغراض التي اشترتها لتجهيز المائدة.