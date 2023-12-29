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عضّه في ذراعيه فخذيه خصيتيه... كلب يتسبب بكارثة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-29 | 10:31
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عضّه في ذراعيه فخذيه خصيتيه... كلب يتسبب بكارثة وهذه التفاصيل!
عضّه في ذراعيه فخذيه خصيتيه... كلب يتسبب بكارثة وهذه التفاصيل!
تهجّم كلب، ونوعه بولدوغ، بهجمات عدّة على صاحبته ورفيقها، حيث استهدف خصيتي الرجل ما أدّى إلى نقلهما فورًا لإجراء عمليات طارئة، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وقالت "لينسي كيلي" إن عائلتها اشترت "إنفي" الكلبة من أحد الجيران، وتم بيع الحيوان المهجور البالغ من العمر عامين لابنتها البالغة من العمر 16 عامًا مقابل عشرين جنيهًا إسترلينيًا فقط بعد أن أبدت الأخيرة إعجابها بالكلب.
وفي هذا السياق، أصبح الحيوان عدوانيًّا في غضون أيام، وانقلب على كيلي إلى جانب صديقها السابق "دارين ثرور"، الذي كان يحاول السيطرة على الحيوان، وعضّه في ذراعيه، فخذيه وخصيتيه.
وتم نقل ثرور إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة، واحتاج إلى أربعين غرزة لإصاباته المروعة، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، هاجم الكلب كيلي، وثقب ساقها في مكانين مختلفين وساءت حالتها كثيرًا.
ومن المقرر أن يتم حظر هذه السلالة من الكلاب في بريطانيا من قبل رئيس الوزراء "ريشي سوناك" في غضون أيام، ولكن كيلي لم تؤيد قرار حظر الكلاب.
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