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شخصية "إبنيزر البخيل" حقيقة وتمثل حياة شخصية معروفة... إليكم التفاصيل!

منوعات
2023-12-29 | 10:42
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شخصية &quot;إبنيزر البخيل&quot; حقيقة وتمثل حياة شخصية معروفة... إليكم التفاصيل!
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شخصية "إبنيزر البخيل" حقيقة وتمثل حياة شخصية معروفة... إليكم التفاصيل!

شخصية "إبنيزر البخيل" حقيقة وتمثل حياة شخصية معروفة... إليكم التفاصيل!

اعتُقد أن "تشارلز ديكنز" قد بنى شخصية "إبنيزر البخيل" والسيئ السمعة من فيلم A Christmas Carol  ليعبّر عن النائب "جون إلويس"، وهو مليونير مشهور، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي الواقع، اعتقد الكثيرون أن شخصية "إبنيزر" كانت مستوحاة من شخص حقيقي، وهو "جون إلويس"  والذي كان عضوًا في البرلمان عن "بيركشاير" بين عامي 1772 و1784. 

وكان معروفًا بكونه يعيش كالطفل، يذهب إلى الفراش على الفور بمجرد حلول الظلام لتوفير ما يكفي من الشموع، وكان يأكل اللحوم بطريقة تساعده على تجنب شراء طعام جديد. ووصف أحد الضيوف الذين شاركوه الطعام كيف كان يشتري اللحمة، فيجب أن تكون بلغت أقصى مرحلة من التعفن.

وبعيدًا عن البدلات والأزياء التي يرتديها أعضاء البرلمان اليوم، كان يرتدي ملابس ممزقة ومتسخة للغاية، حيث اعتقد البعض أنه كان متسولًا كما كان يرفض دفع ثمن أي نوع من وسائل النقل. 

وعندما توفي عام 1789 عن عمر يناهز 75 عامًا، ترك ثروة تقدر بنصف مليون جنيه إسترليني، بقيمة مذهلة اليوم تساوي أربعين مليون جنيه إسترليني.

وقيل إن ديكنز كان مهووسًا بأسلوب حياة النائب ألويس، إذ كان ثريًا جدًا لدرجة أنه كان بإمكانه الحصول على أي شيء في الحياة ومع ذلك اختار أن ينأى بنفسه عن أي نوع من المتعة.

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