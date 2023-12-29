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سأل نفسه كيف سيجده بابا نويل بعد أن أصبح بلا مأوى... الإجابة على سؤاله كانت مؤثرة جدا!

منوعات
2023-12-29 | 10:51
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سأل نفسه كيف سيجده بابا نويل بعد أن أصبح بلا مأوى... الإجابة على سؤاله كانت مؤثرة جدا!
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سأل نفسه كيف سيجده بابا نويل بعد أن أصبح بلا مأوى... الإجابة على سؤاله كانت مؤثرة جدا!

سأل نفسه كيف سيجده بابا نويل بعد أن أصبح بلا مأوى... الإجابة على سؤاله كانت مؤثرة جدا!

سافر "شين يريل" والبالغ من العمر 40 عامًا عبر المملكة المتحدة لإحضار هدايا إلى الطفل "مارسيل" البالغ من العمر ثماني سنوات ووالدته سارة، اللذان أصبحا بلا مأوى بعد طردهما من شقتهما المستأجرة.

وفي التفاصيل، كان قد سأل مارسيل كيف سيجده سانتا كلوز بعد أن أصبح هو ووالدته بلا مأوى، ولهذا السبب قام يريل بحملة هدفها جمع التبرعات لشراء هدايا له ولوالدته سارة، وسافر من "والثام آبي" ليقدم لهما هداياهما بالإضافة إلى سبعمائة جنيه إسترليني نقدًا. 

وتم نقل الأم الأرملة وطفلها إلى غرفة في فندق من قبل مجلس كارديف منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر، ما يعني أنهما أمضيا فترة الأعياد هناك، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وأوضحت الأم أيضًا كيف أن مارسيل لم يفهم تمامًا سبب إقامتهما في فندق وكان يجد صعوبة في التكيّف، وأضافت أنه لا ينام كثيرًا حقًا لأنه يستيقظ خائفًا كثيرًا في الليل بسبب الضجيج وتحرك الناس في الفندق.

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