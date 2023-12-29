قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!

قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!

أعلنت مجموعة "حياة" Hyatt الفندقية الخميس طرد طاه رئيسي في فندق فخم تابع لها في مدينة بياريتز بجنوب غرب فرنسا بعد "حادث مثير للقلق"، فيما تحدثت معلومات صحافية عن ارتكابه "مضايقات مهينة" جرى تصويرها بحق مساعد له.



وقال مكتب المدعي العام في مدينة بايون المجاورة، الذي لم يتلق أي شكاوى في الموضوع حتى الساعة، لوكالة فرانس برس إنه فتح تحقيقا أوليا في اتهامات بالاعتداء الجنسي والعنف.



وبحسب صحيفة "سود ويست" Sud Ouest اليومية الإقليمية، فإن الطاهي أوريليان لارجو (31 عاماً) طُرد من عمله في الفندق في 21 كانون الأول. وكان عُيّن هذا الشيف في عام 2020 لإدارة المطعم الفاخر في فندق "أوتيل دو باليه" Hotel du Palais ذي الخمس نجوم والذي حصل على نجمة ميشلان العام الفائت.



وذكرت "سود ويست" أن الأحداث وقعت صباح 2 كانون الأول في المطبخ. ويُزعم أن موظفاً شاباً كان مقيَّداً عارياً إلى كرسي لساعات، مع وضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته، أمام أفراد من طاقم العمل، بحضور أوريليان لارجو. وقد نُشرت صور عن هذه الواقعة عبر الشبكات الاجتماعية قبل حذفها لاحقاً.



ونفى الطاهي رسمياً الاتهامات الموجهة ضده، مندداً في تصريحات إذاعية بما اعتبره وقائع "ملفقة بهدف التشهير". وأشار إلى أنه يحضّر دفاعه مع محاميه.



وقال مسؤولة في مجموعة "حياة" التي تدير هذا الفندق في مدينة بياريتز الساحلية لوكالة فرانس برس إن "إدارة +أوتيل دو باليه+ على علم بالحادث المقلق الذي وقع في مبنى الفندق وبالصور التي تم تداولها".



ولفتت إلى أن "هذا الحادث لا يعكس القيم التي ندافع عنها، وأجري تحقيق واتُّخذت القرارات المناسبة"، مضيفة "سلامة وصحة ورفاهية زملائنا وعملائنا وشركائنا هي أولوياتنا المطلقة"، من دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.



ولم ترغب مدينة بياريتز، المساهم الرئيسي في شركة الاقتصاد المختلط التي تمتلك أرض الفندق، والتي تم تفويض إدارة شؤون الموظفين فيها إلى مجموعة "حياة"، في التعليق على الأمر.