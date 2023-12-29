الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-29 | 16:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!
قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!
أعلنت مجموعة "حياة" Hyatt الفندقية الخميس طرد طاه رئيسي في فندق فخم تابع لها في مدينة بياريتز بجنوب غرب فرنسا بعد "حادث مثير للقلق"، فيما تحدثت معلومات صحافية عن ارتكابه "مضايقات مهينة" جرى تصويرها بحق مساعد له.
وقال مكتب المدعي العام في مدينة بايون المجاورة، الذي لم يتلق أي شكاوى في الموضوع حتى الساعة، لوكالة فرانس برس إنه فتح تحقيقا أوليا في اتهامات بالاعتداء الجنسي والعنف.
وبحسب صحيفة "سود ويست" Sud Ouest اليومية الإقليمية، فإن الطاهي أوريليان لارجو (31 عاماً) طُرد من عمله في الفندق في 21 كانون الأول. وكان عُيّن هذا الشيف في عام 2020 لإدارة المطعم الفاخر في فندق "أوتيل دو باليه" Hotel du Palais ذي الخمس نجوم والذي حصل على نجمة ميشلان العام الفائت.
وذكرت "سود ويست" أن الأحداث وقعت صباح 2 كانون الأول في المطبخ. ويُزعم أن موظفاً شاباً كان مقيَّداً عارياً إلى كرسي لساعات، مع وضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته، أمام أفراد من طاقم العمل، بحضور أوريليان لارجو. وقد نُشرت صور عن هذه الواقعة عبر الشبكات الاجتماعية قبل حذفها لاحقاً.
ونفى الطاهي رسمياً الاتهامات الموجهة ضده، مندداً في تصريحات إذاعية بما اعتبره وقائع "ملفقة بهدف التشهير". وأشار إلى أنه يحضّر دفاعه مع محاميه.
وقال مسؤولة في مجموعة "حياة" التي تدير هذا الفندق في مدينة بياريتز الساحلية لوكالة فرانس برس إن "إدارة +أوتيل دو باليه+ على علم بالحادث المقلق الذي وقع في مبنى الفندق وبالصور التي تم تداولها".
ولفتت إلى أن "هذا الحادث لا يعكس القيم التي ندافع عنها، وأجري تحقيق واتُّخذت القرارات المناسبة"، مضيفة "سلامة وصحة ورفاهية زملائنا وعملائنا وشركائنا هي أولوياتنا المطلقة"، من دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.
ولم ترغب مدينة بياريتز، المساهم الرئيسي في شركة الاقتصاد المختلط التي تمتلك أرض الفندق، والتي تم تفويض إدارة شؤون الموظفين فيها إلى مجموعة "حياة"، في التعليق على الأمر.
آخر الأخبار
منوعات
عارياً
تفاحة
وجزرة
مؤخرته...
ارتكبه
الطااهي
زميله
التفاصيل!
التالي
أب يقرّ بقتل زوجته وأطفالهما الأربعة في فرنسا
أنهت علاقتها بصديقتها المفضلة بعد 14 عامًا...والسبب هدية عيد الميلاد!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-08
دخلت في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي ثم وقعت الفاجعة... أصيبت بطلقات نارية في مؤخرتها وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-08
دخلت في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي ثم وقعت الفاجعة... أصيبت بطلقات نارية في مؤخرتها وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-12-05
طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-05
طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-11-14
تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-14
تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-10-23
أفعال "الجدة المتعرية" أوصلتها الى السجن... ما ارتكبته صادم وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-10-23
أفعال "الجدة المتعرية" أوصلتها الى السجن... ما ارتكبته صادم وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:35
خلال الفحص الروتيني... لن تُصدّقوا ما وجدوه الأطباء داخل أمعاء رجل مسنّ! (فيديو)
منوعات
05:35
خلال الفحص الروتيني... لن تُصدّقوا ما وجدوه الأطباء داخل أمعاء رجل مسنّ! (فيديو)
0
منوعات
05:07
شعرت الوالدة بوعكة صحية وتوفيت أثناء فتح الهدايا... فاجعة تصيب عائلة ليلة عيد الميلاد!
منوعات
05:07
شعرت الوالدة بوعكة صحية وتوفيت أثناء فتح الهدايا... فاجعة تصيب عائلة ليلة عيد الميلاد!
0
منوعات
16:48
هل يصبح "ميكي"محور نزاعات قانونية؟!
منوعات
16:48
هل يصبح "ميكي"محور نزاعات قانونية؟!
0
منوعات
16:42
مشاهير "شبه عراة" يثيرون الجدل في روسيا...حفل أشعل هجوما واسعا وهذه التفاصيل!
منوعات
16:42
مشاهير "شبه عراة" يثيرون الجدل في روسيا...حفل أشعل هجوما واسعا وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-12
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-12
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
0
أخبار دولية
2023-12-23
حريق في سفينة قبالة سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيّرة
أخبار دولية
2023-12-23
حريق في سفينة قبالة سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيّرة
0
منوعات
2023-11-23
أمام مجموعة من الأطفال... جريمة قتل مخيفة أودت بحياة امرأة: مصير الأولاد محزن وهذا هو المتهم!
منوعات
2023-11-23
أمام مجموعة من الأطفال... جريمة قتل مخيفة أودت بحياة امرأة: مصير الأولاد محزن وهذا هو المتهم!
0
منوعات
2023-12-28
سيارة تصطدم بحشد من الناس في هذه المدينة… إليكم الجريمة وتفاصيلها!
منوعات
2023-12-28
سيارة تصطدم بحشد من الناس في هذه المدينة… إليكم الجريمة وتفاصيلها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
الذكاء الاصطناعيّ بدأ يتمدد ببعض المجالات... فما هي مصادر قوته ونقاط ضعفه؟
تقارير نشرة الاخبار
08:06
الذكاء الاصطناعيّ بدأ يتمدد ببعض المجالات... فما هي مصادر قوته ونقاط ضعفه؟
0
أخبار دولية
07:50
القطاع الصحيّ في غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة
أخبار دولية
07:50
القطاع الصحيّ في غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
عطل التلفريك يطرح أسئلة عدة لا تزال أجوبتها تنتظر التحقيقات حول الحادث
تقارير نشرة الاخبار
16:43
عطل التلفريك يطرح أسئلة عدة لا تزال أجوبتها تنتظر التحقيقات حول الحادث
0
رياضة
13:49
"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو
رياضة
13:49
"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإبداع اللبناني في تصميم وصناعة الأثاث يصل إلى فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإبداع اللبناني في تصميم وصناعة الأثاث يصل إلى فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد عطل التلفريك... "الطاقة" توضح و"السياحة" تطالب بتعيين مكتب استشاري دولي متخصص للتحقيق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد عطل التلفريك... "الطاقة" توضح و"السياحة" تطالب بتعيين مكتب استشاري دولي متخصص للتحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
نوع جديد من الفن في لبنان... والفنان ليس إنسانا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
نوع جديد من الفن في لبنان... والفنان ليس إنسانا
0
أخبار دولية
13:42
ممنوع مرور السفن الإسرائيلية... أين ولماذا؟
أخبار دولية
13:42
ممنوع مرور السفن الإسرائيلية... أين ولماذا؟
0
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تبحث مع القاهرة والدوحة في تفاصيل الصفقة الجديدة
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تبحث مع القاهرة والدوحة في تفاصيل الصفقة الجديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:51
جريحان في إشتباك على أوتوستراد جونية
أمن وقضاء
14:51
جريحان في إشتباك على أوتوستراد جونية
2
خبر عاجل
08:27
هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات
خبر عاجل
08:27
هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات
3
أمن وقضاء
04:18
قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن
أمن وقضاء
04:18
قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن
4
أخبار لبنان
14:22
"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو"
أخبار لبنان
14:22
"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو"
5
منوعات
16:42
مشاهير "شبه عراة" يثيرون الجدل في روسيا...حفل أشعل هجوما واسعا وهذه التفاصيل!
منوعات
16:42
مشاهير "شبه عراة" يثيرون الجدل في روسيا...حفل أشعل هجوما واسعا وهذه التفاصيل!
6
منوعات
16:17
قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!
منوعات
16:17
قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!
7
صحف اليوم
00:01
حزب الله لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701 (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:01
حزب الله لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701 (نداء الوطن)
8
فنّ
05:15
إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)
فنّ
05:15
إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More